Le parole di LDA e Calma ad Amici su La Paranza di Daniele Silvestri continuano a far discutere. I due allievi hanno fatto di sicuro una pessima figura, l’insegnante stesso Rudy Zerbi li ha duramente ripresi. I giovani cantanti si sono lamentati dell’assegnazione di quel brano, ma usando delle parole un po’ dispregiative e per niente carine nei confronti della canzone. Si sono detti allibiti per questa assegnazione e non volevano cantarla. LDA ha persino detto che potevano vestirsi da papere per cantarla. Non sentiva il brano sulle sue corde, convinto di non poter rendere giustizia alla canzone tanto quanto l’autore.

In realtà se da una parte Calma ha riconosciuto che se tutti conoscono e ricordano questa canzone un motivo ci sarà, aggiungendo però che avrebbero fatto i “giullari di corte”, dall’altra LDA ha fatto paragoni azzardati. Il figlio di Gigi D’Alessio ha detto: “Pure il Pulcino Pio ha avuto successo. So che Rudy mi farà il ca…tone, ma che me lo faccia. Gli dirò che questa roba non la canto perché è ridicola per me”. La strigliata è arrivata e Zerbi li ha praticamente asfaltati. A distanza di poco tempo dal daytime, anche papà Gigi D’Alessio è intervenuto contro il figlio.

Intanto Daniele Silvestri è finito in tendenza su Twitter, per questo l’artista non ha potuto fare a meno di accorgersi dell’accaduto. Così a distanza di un giorno dal daytime è arrivata la risposta di Daniele Silvestri a LDA e Calma. Il cantante ha commentato però con ironia: “Comunque pure secondo me è un po’ pulcino pio”. Ha ripreso insomma lo stesso paragone fatto da LDA, ma il suo tweet ha scatenato reazioni diverse.

In risposta a questo tweet infatti diversi utenti si sono espressi a favore o meno. Non tutti hanno ritenuto opportuno questa risposta a due ragazzi di 20 anni agli inizi di una possibile carriera da parte di Daniele Silvestri, che invece è un artista a tutto tondo. Per esempio in un commento gli hanno detto: “Perché abbassarsi a livello di ragazzi di 20 anni?”. L’utente in questione ha ritenuto indifendibili i due allievi, ma non comprende perché Silvestri ha sentito il bisogno di rispondere in questo modo. E ancora si è chiesto: “Sai che la tua canzone ha un forte significato e lo sanno in molti, allora perché sto tweet frecciatina?”. Per questo utente insomma è stata una frecciatina di Silvestri ad Amici, più che un commento ironico.

Una chiave di lettura diversa e condivisa da altri utenti su Twitter. Al contrario, invece, qualcuno ha sostenuto che a 20 anni si è adulti e capaci di leggere e studiare una canzone, ritenendo che Daniele Silvestri abbia detto pure poco. E poi c’è qualcuno che lo ha invitato a perdonare LDA e Calma, perché hanno peccato di ignoranza ma la strigliata di Zerbi è servita. Di sicuro hanno imparato la lezione e la prossima volta prima di esprimersi, soprattutto in quei termini, si documenteranno prima.