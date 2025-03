Amici: Dandy e SenzaCri al serale, Trigno ingiudicabile: top e flop

Oggi 9 marzo 2025 è andata in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi che ha visto Dandy, SenzaCri, Trigno, Luk3, Deddè e Vybes contendersi la maglia per il serale. Dunque, siamo giunti alla fase finale del talent ed il pubblico scommette già sul vincitore così come gli insegnanti che dopo le esibizioni dei ragazzi hanno dovuto dare un loro giudizio. Tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli non è mancato l’attrito, sfociato in parole di cattivo gusto nei confronti di uno degli alunni della professoressa di canto.

Chi accede al serale di Amici

La prima a conquistare la maglia dorata è stata Senza Cri grazie al voto ricevuto dai due giudici d’eccezioni, Noemi e Fedez. Già nella scorsa puntata, la giovane cantante capitanata da Lorella Cuccarini si era avvicinata all’obiettivo, senza però, riuscire ad ottenere il premio. Oggi, invece, la sua esibizione ha incantato tutti, facendole prendere i tre sì tanto ambiti.

A seguire si sono esibiti gli altri ragazzi, Dandy, Trigno, Luk3 Deddè e Vybes. Dandy ha sostenuto l’esame con due esibizioni di ballo; Trigno ha mostrato il suo talento attraverso due brani che, però, non hanno convinto il professore Rudy Zerbi che ha commentato la sua performance ingiudicabile.

Anche Deddè ha cantato due brani che, però, non hanno convinto l’insegnante. E’ stata poi la volta di Luk3 che ha portato quattro canzoni. La sua esibizione ha scatenato un confronto acceso tra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. Vybes, invece, ha cantato due pezzi.

Dopo le varie esibizioni, la padrona di casa Maria De Filippi ha letto il verdetto e l’unico, almeno per adesso, che ha conquistato la maglia d’oro è Dandy. Gli altri dovranno attendere il responso nei prossimi giorni durante il daytime.

Serale di Amici, data e dettagli

Manca sempre meno al serale di Amici che inizierà il 22 marzo. Tuttavia, non si esclude una modifica nel corso delle settimane voluta da Mediaset. Per adesso non sono stati trapelati dettagli certi sui giudici ma secondo alcune indiscrezioni sembra che Amadeus stia in trattativa con gli autori per accedere al talent in tale ruolo. Non mancheranno, poi, ospiti d’eccezioni che in ogni appuntamento daranno il proprio parere sulle esibizioni degli allievi che nell’attesa, si sono riuniti nella casetta.

Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e Emanuel Lo saranno tenuti a dare il loro giudizio e soprattutto a sostenere i loro allievi che hanno formato e con i quali hanno condiviso il percorso nella scuola di Amici di Maria De Filippi.