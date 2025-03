Amici: Dandy abbandona in lacrime prima del serale

Le sorprese ad Amici non mancano mai, purtroppo neanche quelle negative. Infatti, proprio ora che siamo ad un passo dal serale, Dandy è stato costretto ad abbandonare la scuola per via di un infortunio. Una notizia che è arrivata come un fulmine a ciel sereno, soprattutto se consideriamo che manca davvero poco al serale. Il ragazzo si è visto sfuggire il suo sogno tra le mani così, da un momento all’altro. Prima di abbandonare la scuola, ha deciso di fare un ringraziamento speciale a tutte le persone che hanno lavorato con lui e per lui, ricordando così questi sei mesi meravigliosi che ha trascorso sotto ai riflettori ad inseguire il suo sogno di una vita.

Non è escluso che il prossimo anno Dandy abbia la possibilità di tornare e di rimettersi in gioco, proprio come è successo ad altri prima di lui. Anche a Mattia Zenzola è capitata la stessa cosa un paio di anni fa e nella seconda edizione riuscì ad arrivare alla vittoria. Mentre quest’anno è stato il turno di Alessio che, uscito qualche mese fa per via di un infortunio, ha ricevuto la promessa di un banco per la prossima edizione.

Dandy a causa di un problema fisico che non gli permette di affrontare il Serale deve lasciare la scuola di #Amici24. Un grandissimo in bocca al lupo per tutto 💚 pic.twitter.com/Uha3YtSZLU — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 20, 2025

Amici 24, Dandy lascia la scuola tra le polemiche dei social

Come abbiamo già accennato, quest’anno non è la prima volta che capita un episodio del genere. Il precedente di Alessio ha spinto gli utenti sui social a fare una polemica a riguardo, considerato che Dandy con tanta fatica era riuscito a guadagnarsi il serale.

Tra l’altro, Dandy era uno dei più amati di questa edizione di Amici. Sempre dolce ed educato, aveva conquistato anche il cuore delle persone. “Tra tutti forse uno di quelli che si meritava di più il serale per talento, educazione e passione. Dandy mollettina non sarai mai dimenticato” questo è solo uno dei tanti commenti d’affetto che si leggono sui social, per un talento che rimarrà nei cuori di numerosi telespettatori.