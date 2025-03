Amici 24, classifica per cattiva condotta: lite accesa in casetta

Ad un passo dal serale, ancora una volta gli allievi di Amici di Maria De Filippi si sono sentiti mancare la terra sotto ai piedi durante il daytime che è andato in onda proprio oggi su Canale Cinque. Tutto è cominciato quando la produzione ha comunicato ai ragazzi che, tutte le persone che hanno intorno, dunque autori, costumisti, professionisti, davvero chiunque si ritrovi a contatto ogni giorno con loro, hanno fatto una classifica sulla loro condotta. Questo ha scatenato un bel po’ di polemiche, in modo particolare quando Jacopo Sol si è lamentato di essersi piazzato praticamente a metà classifica. Nel momento in cui si è lamentato perché si aspettava di vedersi un po’ più alto, non sono mancate le proteste da parte dei suoi compagni che gli hanno fatto notare di essere più alto anche di altre persone che avrebbero meritato una posizione migliore.

Infatti, è stato proprio TrigNo ad intervenire, mettendo in chiaro queste cose con il suo compagno di scuola. La risposta di Jacopo Sol non è tardata ad arrivare: “Ma perché ora devi fare il professore?” gli ha domandato, infastidendolo anche un po’. Il cantante, in risposta, gli ha fatto notare che lui non ha nulla da ridire sulla classifica e che avrebbe anche potuto non intervenire, dunque non aveva alcuno interesse a mettersi contro di lui in questo modo. “Sei tre posizioni più alto di chi ha una condotta meglio di te” ha precisato TrigNo.

Dopo aver visto la classifica comportamento e condotta, i ragazzi si confrontano tra di loro #Amici24 pic.twitter.com/JZ0riZ7wfP — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 19, 2025

Amici 24: la classifica mette in crisi gli allievi

Antonia è stata quella più attaccata sui social, infatti in molti ritengono che sia “insopportabile e che non faccia nulla“, per questa ragione la maggior parte delle critiche sono state rivolte proprio a lei. Contro ogni aspettativa, invece, Jacopo è stato difeso e supportato da numerosi utenti.

Questa classifica non ci voleva proprio in vista del serale, ma con molte probabilità è stata stilata anche per questo, per far crescere la competizione tra i ragazzi che a breve inizieranno questa nuova meravigliosa avventura. Ogni settimana vedranno uscire uno o due compagni, dunque dovranno davvero lavorare molto per riuscire a tenersi il loro posto all’interno del talent show. Oramai manca davvero poco all’inizio del serale e tutti sono curiosi di scoprire chi scoprire chi riuscirà a superare questo primo step e ad accedere alla seconda puntata.