Amici, Celentano sfida ma la Lettieri non ci sta. Il gesto fa discutere

Il serale di Amici è oramai alle porte e i ragazzi si stanno preparando per arrivare al meglio a questo momento così importante delle loro carriere e del loro percorso nella trasmissione. Ovviamente anche i professori stanno facendo il loro gioco per mettere in difficoltà gli avversari e dimostrare che i propri allievi sono più forti di quelli degli altri. E così Alessandra Celentano ha lanciato il primo guanto di sfida nei confronti di Francesca. La sua insegnante, Deborah Lettieri, non ha preso affatto bene questa cosa e ha strappato la lettera che è stata scritta dalla Celentano. Un gesto che ha fatto molto discutere e che è stato ritenuto, da molti utenti sui social, da “maleducata“.

Tra le altre cose, in tanti hanno fatto notare che Francesca nel corso della sua avventura nella trasmissione ha dimostrato di essere davvero versatile e che sarebbe stata all’altezza del guanto lanciato dalla Celentano. E che, se non le va bene questo, sicuramente non potranno accettare i prossimi guanti di sfida che arriveranno nelle prossime puntate.

Francesca ha ricevuto il suo primo guanto di sfida da parte della maestra Celentano e dopo aver visto la coreografia si confronta con la sua prof Deborah Lettieri! #Amici24 pic.twitter.com/q8Uf0sQhkS — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 14, 2025

Amici 24: bufera su Deborah Lettieri

Non è la prima volta che Deborah Lettieri riceve delle critiche, infatti questo gesto non ha divertito nessuno sui social. Sono tutti dalla parte di Alessandra Celentano che, da insegnante più odiata del programma per via della sua rigidità, nel corso degli anni ha conquistato i consensi di chi ad oggi la considera una vera e propria regina di Amici.

Accoppiata oramai consolidata quella con Rudy Zerbi, con cui al serale mette in piedi dei veri e propri show che divertono i telespettatori. Sicuramente anche quest’anno ci regaleranno dei momenti iconici, anche per questo motivo c’è davvero tanta attesa per questa nuova avventura. Molta impazienza ovviamente anche per gli allievi che sono in corsa per arrivare al traguardo e che avranno finalmente modo di mettersi in gioco e di provare a conquistare la vittoria di questa lunga edizione.