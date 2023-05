Amici, Cuccarini pronta a lasciare: l’indiscrezione su cosa farà

Lorella Cuccarini sta, ormai da tempo, riscuotendo un buon successo a Mediaset. La partecipazione come insegnante ad Amici, storico programma di Maria De Filippi, sta rappresentando un altro importante momento della sua lunghissima (e nota) carriera. Le indiscrezioni, tuttavia, la vedrebbero lontana da quella che, ormai, è diventata la sua casa (Cuccarini è insegnante ad Amici dal 2020).

Il ritorno di Cuccarini: l’idea della Rai Meloni

Nella Rai Meloni, infatti, è noto come siano in atto importanti cambiamenti. Tra questi, si parla del possibile ritorno di Pino Insegno, amico personale della premier, e della stessa Cuccarini. Pur non essendoci ancora delle conferme, sembrerebbe che la showgirl, oggi a Mediaset, sia destinata a lasciare Amici per tornare in Rai. Insegno, invece, sembrerebbe adatto per prendere il posto di Flavio Insinna nella fascia preserale a L’Eredità. Il conduttore e doppiatore, inoltre, verrebbe visto come il profilo adatto per serate speciali quali L’anno che verrà, negli ultimi anni assegnato ad Amadeus.

La carriera in Rai di Lorella Cuccarini sembrerebbe destinata a continuare dopo alcuni anni trascorsi a Mediaset. La storica ballerina, infatti, aveva condotto, come ultimo programma a Viale Mazzini, La vita in diretta, durante l’edizione 2019 – 2020, affiancata da Alberto Matano. Nonostante i buoni ascolti, non ci furono conferme per l’edizione 2020 – 2021 (fatale fu il rapporto deteriorato col collega Matano). Dall’autunno 2020, quindi, il passaggio ad Amici, prima come insegnante di danza, poi, dall’anno successivo, di canto.

Lorella Cuccarini, ma non solo: le riconferme nel palinsesto

Per tante voci che circolano in merito alle novità che la Rai potrebbe presentare nel palinsesto del prossimo anno, ce ne sono altrettante per quanto riguarda le riconferme. Nonostante la sostituzione di Stefano Coletta con Marcello Ciannamea all’Intrattenimento, sembrerebbero prossimi alla riconferma programmi come Ballando con le Stelle, Tale e Quale Show e The Voice Senior, rispettivamente condotti da Milly Carlucci, Carlo Conti ed Antonella Clerici.

Tra le altre, probabili, riconferme anche Domenica In di Mara Venier e la coppia Amadeus – Fiorello, rispettivamente per il Festival di Sanremo 2024 e per la nuova stagione di Viva Rai 2. Il varietà mattutino dello showman siciliano, quindi, si appresta a chiudere la stagione corrente quasi certo di una sua messa in onda anche nel prossimo futuro. Tante novità, quindi, ma anche tante conferme in quello che sarà il prossimo palinsesto Rai, prossimo ad una presentazione ufficiale il 7 luglio. Da vedere se, tra le tante novità, ci sarà anche il ritorno di Lorella Cuccarini.