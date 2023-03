Lorella Cuccarini corteggiata dalla Rai, Lorella Cuccarini pronta ad un nuovo programma tutto suo, Lorella Cuccarini di qua, Lorella Cuccarini di là, lontana da Amici di Maria De Filippi: questa la carrellata di indiscrezioni delle ultime settimane; rumors che vorrebbero la conduttrice via dal popolare talent show di Canale Cinque. La prof, ospite a Verissimo nella puntata di domenica 5 marzo, ha chiarito come stanno realmente le cose. E no, non è affatto vero che è sul punto di lasciare la trasmissione di Queen Mary. Anzi ha rimarcato che, laddove non sia sostituita per volontà di persone terze, lei nutre il desiderio di restare in cattedra nella scuola di canto e ballo più famosa d’Italia

“Leggo da qualche parte che decido di andare altrove, ma francamente se Maria non cambia idea e non vuole cambiare prof penso che non mi muoverò da Amici”. Così la Cuccarini a proposito del suo futuro. L’insegnante ha ulteriormente ribadito il concetto subito dopo, spiegando perché ha il desiderio di continuare ad essere una delle professoresse del talent show: “Mi trovo bene, è una famiglia, mi sento nel posto giusto, lavorare con e per i giovani è una soddisfazione grande, mai l’avrei immaginato”.

Lorella ha poi ricordato che a breve inizierà la fase Serale del programma, la più “interessante”. Spazio poi alla sua carriera dove ha fatto praticamente di tutto. E ogni cosa le è riuscita bene. Ha cantato, danzato, presentato, partecipato a Sanremo in diversi ruoli. Inoltre ha recitato a teatro e per la tv.

Amici, i prof che saranno confermati e quelli che invece rischiano il posto

Tornando ai prof di Amici, in questo momento non c’è ancora in corso alcuna trattativa per la prossima stagione. Ora è tempo di Serale. Ogni decisione sarà presa dopo la fine di questa edizione. Con quasi assoluta certezza, quasi tutti gli insegnanti saranno confermati. Alessandra Celentano, fuori di dubbio, ci sarà anche nel 2023/2024. La nipote di Adriano è ormai una colonna portante del talent. Molto probabile che tornerà in cattedra anche la Cuccarini, la quale ha dalla sua pure il fatto di essere versatile, potendo ricoprire sia il ruolo di insegnante di ballo sia di canto. Anche Rudy Zerbi tornerà al suo posto.

Raimondo Todaro, Arisa ed Emanuel Lo sono invece i prof che rischiano di più. Laddove Maria De Filippi decidesse di cambiare qualche ingranaggio, è probabile che sarà qualcuno tra loro tre a dover lasciare la trasmissione.