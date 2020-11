Amici, Cuccarini professoressa: lo zampino di Costanzo, il retroscena

Dopo il caos scoppiato a La vita in diretta, la bionda showgirl torna a far parlare di sé, complice il nuovo ingaggio a Mediaset

Secondo quanto si vocifera dietro le quinte della tv, Lorella Cuccarini potrebbe essere la nuova insegnante della nuova edizione di Amici, talent show condotto da Maria De Filippi in onda su Canale 5. Come riporta il settimanale Oggi, pare che il suggerimento nella scelta sia stato dato dal marito della conduttrice del programma, Maurizio Costanzo, complice un’amicizia di lunga data che avrebbe favorito la soubrette. La nuova edizione del talent show di Canale 5 dovrebbe iniziare, salvo ulteriori imprevisti, a metà novembre.

A fine agosto la bionda soubrette aveva fatto parlare di sé in seguito ad alcune indiscrezioni legate a mamma Rai. Pare che la Cuccarini stesse cercando un accordo con il direttore di rete Stefano Coletta per la conduzione dello Zecchino d’oro ma pure per la messa in scena di nuovi programmi a conduzione unicamente femminile.

Tuttavia, sembra possibile la presenza della showgirl anche nei palinsesti Mediaset, dati gli ultimi mormorii che riguardano la sua vita professionale. Chi avrà la meglio? Rai o Mediaset?

Il rapporto con i colleghi

Ultimamente la Cuccarini è stata al centro delle polemiche per i rapporti non troppo idilliaci con alcuni dei volti più noti della televisione. In primis con Alberto Matano. Dopo il fatto sulla famosa lettera scritta per chiarire le proprie posizioni in merito alla loro amicizia, l’intervista alle telecamere di Verissimo ha confermato la fine definitiva del rapporto tra i due. Sofferta ma dovuta.

In secundis, con l’acerrima “nemica” Heather Parisi, che le ha affibbiato l’etichetta di omofoba a causa delle dichiarazioni di Tommaso Zorzi al Gf Vip secondo cui la soubrette sarebbe contraria a matrimoni e adozioni gay. A questo proposito la Cuccarini ha prontamente difeso la propria posizione chiarendo “se avessi un figlio gay lo amerei ugualmente” e invitando il gieffino a prendere un caffè.

E mentre Matilde Brandi ha dichiarato qualche settimana fa di preferire per bravura la rivale della Cuccarini, Heather Parisi, anche Maria Teresa Ruta si è espressa sulla vicenda de La vita in diretta. La madre di Guenda Goria si è schierata dalla parte di Alberto Matano, sottolineando come Lorella Cuccarini sia la prima ad avere un atteggiamento non troppo amichevole, tanto da non salutare neanche fra i corridoi televisivi.