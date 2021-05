Amici, Cuccarini fa il punto: i rapporti con la Celentano e il futuro nel talent

By

Lorella Cuccarini a ruota libera. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni la conduttrice, professoressa e danzatrice ha tirato le somme della sua esperienza ad Amici di Maria De Filippi. Il talent show ha chiuso i battenti sabato scorso, dopo aver inanellato record di ascolti di puntata in puntata. Lei è stata una delle protagoniste della cavalcata trionfale del programma. Come al solito Queen Mary ci ha visto lontano nell’arruolarla nella scuola di danza e canto più famosa d’Italia.

Innanzitutto Lorella sottolinea come l’avventura ad Amici sia andata oltre ogni sua più rosea aspettativa, facendo notare che ha aumentato la sua popolarità nella fascia di pubblico più giovane. “Insomma, è stata un’esperienza meravigliosa”, chiosa. Per quel che riguarda il lavoro con i giovani talenti, spiega che la difficoltà più grossa è stata “trovare un equilibrio tra la serietà e l’empatia”, cioè essere sia un punto di riferimento “rigoroso” ma al contempo un’ancora nei “momenti di sconforto”. “Credo di esserci riuscita”, puntualizza con orgoglio.

Capitolo ‘colleghi’: con Arisa c’è stato subito un buon feeling. La Cuccarini infatti racconta che con la cantante è nata un’amicizia importante. “Abbiamo parlato di tante cose, anche private”, aggiunge, rimarcando che laddove Rosalba dovesse avere bisogno in futuro di qualsiasi cosa lei ci sarà. Invece con Alessandra Celentano ci sono state scintille.

“Siamo più simili di quanto si possa immaginare”, ragiona Lorella e sul rapporto a telecamere spente racconta che “dietro le quinte ci vogliamo bene”. Una stima e un affetto dettati da un percorso di vita e di carriera simile, “fatto di anni di sacrifici, lavoro alla sbarra, gavetta”. Quindi? Cosa c’è che spesso le divide? “Alessandra ha la visione accademica-classica della danza, mentre io ricordo che da giovanissima a New York mi entusiasmavo a vedere pure i ballerini di strada a Times Square”. “Abbiamo punti di vista diversi e siamo coerenti con noi stesse”, specifica Lorella.

In molti si stanno chiedendo se il prossimo anno siederà di nuovo tra i banchi del talent show timonato da Maria De Filippi. Sulla questione, però, nulla ancora è stato deciso e scelto. Infatti la Cuccarini narra che con la moglie di Maurizio Costanzo non ha ancora affrontato l’argomento ma fa sapere che si è trovata benissimo nel programma e la sua porta resta più che aperta. Insomma, se Maria la vorrà di nuovo in squadra basterà che alzi la cornetta.

Ora è tempo di vacanze e di relax. La Sardegna, terra natia del marito, è la meta in cui Lorella andrà a ristorarsi e a trascorrere le vacanze, restrizioni Covid permettendo.