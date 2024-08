Amici, Cuccarini e Pettinelli in bilico. Che combina Maria de Filippi?

Amici24 è alle porte e Maria De Filippi sembra pronta a fare tabula rasa del corpo insegnanti! Già, perché stando alle ultime indiscrezioni c’è un vero e proprio terremoto tra i professori. Dopo l’addio del prof di ballo Raimondo Todaro, girano voci che anche Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli siano pronte a lasciare la cattedra.

In teoria la squadra che vince non si cambia, ma a volte non fa male rinfrescare un po’ le cose. Maria De Filippi ormai ci ha abituati a colpi di testa continui in tutte queste edizioni di Amici, e per la ventiquattresima edizione sembra volerci stupire di nuovo con un cambio di insegnanti. Alcuni giorni fa è arrivata la notizia che quest’anno non tornerà Raimondo Todaro , sostituito forse dalla ballerina Elena D’Amario o da Adriano Bettinelli, entrambi ex allievi della scuola e professionisti affermati in televisione e teatro. Si era parlato anche di una candidatura spontanea di Stefano Oradei, prof a Ballando e neosposino di Manila Nazzaro. Ora a passare sotto la lente d’ingrandimento sarebbero Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini, finora date per scontate.

Amici 24: Cuccarini e Pettinelli fuori? Tutti i rumor

Con Maria De Filippi non si può dare niente per scontato, se non forse solo Alessandra Celentano. La temutissima prof di classico ormai è un volto storico tanto quanto la De Filippi. Senza di lei non sarebbe Amici. Lo stesso si può dire per Rudy Zerbi che da discografico si è riscoperto professore. Nelle ultime edizioni Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini ci hanno regalato battibecchi e ripicche, ma entrambe hanno portato al successo i loro pupilli. Quest’anno forse però potrebbero fare entrambe passo. Lorella Cuccarini, secondo le indiscrezioni, sta valutando alcune proposte in Rai. I rumor vogliono che ci sia un forte corteggiamento di Rai Uno in atto, per dare alla Cuccarini un programma in prima serata. Per quanto riguarda la Pettinelli si parla di una possibile sostituzione da parte della cantante Giusy Ferreri.

Nessuna conferma però, sono soli voci come succede ogni anno prima della riapertura del talent. Certo che non basterebbe cambiare il corpo insegnanti per riportare il programma agli antichi fasti. Sempre premiato dagli ascolti e sempre al primo posto tra i talent che sfornano più, perdonate il gioco di parole, talenti, ma Amici non è più quello di un tempo e il pubblico se ne è accorto. Ogni anno ci sono polemiche sul regolamento, sui favoritismi e le raccomandazioni. Amici ha perso la genuinità di un tempo e neanche il cambio cattedre potrebbe farla ritornare. Dobbiamo solo aspettare l’apertura della scuola a settembre per scoprire chi ci sarà e chi invece ha lasciato il banco vuoto.