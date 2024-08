Amici Cristiano Cosa, retroscena su Elodie: “Potere decisionale”

Cristiano Cosa si svela su una lite avvenuta con Elodie Di Patrizi ad Amici di Maria De Filippi. Hanno partecipato alla stessa edizione del talent show di Canale 5 e tra loro c’è stato un forte litigio durante il Serale. Una litigata, la loro, che ha segnato la Squadra Bianca, di cui entrambi facevano parte. Nel corso di una delle puntate del pomeridiano, Cristiano si era lamentato in quanto convinto che tra i suoi compagni di squadra qualcuno volesse farlo fuori. A detta sua, gli altri allievi del suo team si sarebbero comportati come persone false.

“La mia esibizione era una delle migliori che porto qui, secondo me. Hanno cantato tutti e non io. Non ce la farete ad abbattermi! Fate tutti gruppetto, mi vogliono tarpare le ali”, tuonava Cristiano nel talent show contro i suoi compagni. Ed ecco che, a questo punto, durante il suo sfogo, il cantante aveva lanciato il suo attacco contro Elodie, ritenendo che avesse manipolato tutto e ammettendo di aver paura di lei. Accuse pesanti, le sue, a cui la Di Patrizi, oggi grande protagonista della scena musicale italiana, aveva prontamente replicato.

In quella occasione, Elodie aveva accusato Cristiano di essere “un codardo” e di preferire nascondersi dietro gli altri per avere la sua luce. Ed ecco che oggi, come riporta Isa e Chia, il cantante è tornato a parlare di quella pesante lite ad Amici con Elodie. Attraverso un video su TikTok, ha ricordato che sono trascorsi quasi 10 anni da quel famoso scontro con la cantante di Black Nirvana “in quella trasmissione che tutti conoscerete”.

Cristiano ha preso la palla al balzo per svelare i suoi retroscena su ciò che accadeva nella Squadra Bianca nella fase del Serale della 15esima edizione del talent di Maria De Filippi.

“C’era praticamente una diatriba interna perché io volevo cantare ed esibirmi ma da un po’ di settimane qualcuno non me lo permetteva. E non avevo la possibilità, da concorrente, di fare ascoltare le mie canzoni che preparavo settimana dopo settimana. Vedevo in Elodie un po’ di potere decisionale a riguardo perché ogni squadra aveva il suo “capo” che poteva decidere le sorti degli altri, quindi delle esibizioni. Purtroppo la mia attenzione, in quel momento, si scagliò in maniera anche un po’ feroce con Elodie. Iniziò una lunga diatriba, eravamo piccoli io e lei e ci scannammo”

Cristiano Cosa ha ricordato, inoltre, che Elodie “iniziò a dare di matto” e dargli le peggio cose. La cantante avrebbe creato “un putiferio” che li divise per qualche tempo. Ebbene oggi il rapporto tra Cristiano ed Elodie è abbastanza sereno. La Di Patrizi, felicemente fidanzata con Andrea Iannone, si è riappacificata con il suo ex compagno di squadra. “Non tutti sapranno che dietro le quinte dello show, io ed Elodie, ci siamo scambiati dei ‘ti voglio bene’ molto veri”, ha svelato Cosa.

Dopo aver partecipato al programma, i due cantanti hanno avuto modo di rivedersi e di andare a mangiare insieme e qualche concerto. Infatti, oggi Cristiano prova “una stima assoluta” nei confronti di Elodie. Ci ha tenuto a precisare che tutto ciò che le è successo di positivo è davvero meritato.