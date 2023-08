Amici, Cosmary rompe il silenzio: “Con Nunzio è finita, i veri motivi”

Dopo giorni di voci e indiscrezioni, è arrivata la conferma: Cosmary Fasanelli, 23 anni, e Nunzio Stancampiano, 20, si sono lasciati. A riferirlo è stata la stessa velina di Striscia la Notizia in una Story Instagram. I due si erano conosciuti nel programma Amici di Maria De Filippi. Terminati i rispettivi percorsi nel talent show, avevano stretto una relazione sentimentale naufragata nei giorni scorsi.

Cosmary, dopo che di recente sono trapelate una serie di ricostruzioni sulla sua vicenda sentimentale, è intervenuta in prima persona spiegando cosa è accaduto. Ed ha fatto alcune precisazioni necessarie visto che qualcuno ha ricamato un po’ troppo sulla rottura, arrivando a parlare persino di tradimenti. Non ci sono state corna, ha raccontato la ballerina. I motivi dell’addio con Nunzio sono da ricondurre a differenze caratteriali inconciliabili:

“Penso che in minima parte io debba dare una spiegazione. Dico in minima parte perché io sui social vi ho sempre e solo mostrato il bello. Quindi non è dovuto che io debba parlare del brutto. Però ci tengo a precisare che mi dissocio da qualsiasi voce che è uscita. Che ci sono tradimenti o altro. Io e Nunzio ci siamo lasciati per differenze caratteriali e penso sia normale a 20 anni a un certo punto, dopo un po’ capire e prendere una decisione. Non c’è bisogno di farne un dramma. Vi chiedo di rispettare anche questa decisione, di rispettare me e di rispettare lui. Quindi non insultate. Credo di avervi detto tutto. La mia storia è finita”.

Cosamary ha lasciato Nunzio: lui non l’ha presa bene

A scrivere la parola fine sulla relazione è stata Cosmary. Stancampiano, nei giorni scorsi, tramite una serie di contenuti social ha lasciato infatti intendere in modo inequivocabile di essere stato lasciato. E altrettanto inequivocabilmente ha mostrato tutta la sua volontà di tentare di ricucire il rapporto. Evidentemente non ce l’ha fatta. L’intervento delle scorse ore della Fasanelli ha fatto chiarezza: la love story non c’è più, da ora in poi lei e Nunzio proseguiranno su strade separate.

D’altra parte, una conferma indiretta sulla piega presa dal legame la si è avuto il 26 agosto, quando Cosmary ha festeggiato il suo 23esimo compleanno. Alla festa non si è visto Stancampiano, prova che ormai il rapporto era finito su un binario morto.

Il giovane pare non abbia preso un granché bene la scelta dell’ex di troncare. “Il mio unico errore è stato amarti… Al punto da annullare me stesso”, ha scritto il ballerino qualche giorno fa sui suoi profili social, palesemente deluso dell’epilogo della vicenda.

Più riflessiva la Fasanelli che, nel sottolineare la sua giovane età e nel rimarcare di non farne un dramma, pare sia consapevole che la vita sentimentale di una persona non può finire a 20 anni, senza nulla togliere a una storia d’amore importante e passionale.