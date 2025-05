Amici, colpo di scena: nessun eliminato e finale a sei (rumor)

Domani sera andrà in onda su Canale 5 la semifinale dell’attuale edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Ieri sono uscite le prime anticipazioni su quanto avvenuto nelle registrazioni e sul web sono stati svelati i nomi dei tre allievi che hanno conquistato la finale e quelli dei tre finiti, invece, al ballottaggio. Nelle ultime ore, tuttavia, l’esperto di gossip Amedeo Venza ha lanciato un’indiscrezione secondo cui la finale sarà a sei. Di conseguenza, quindi, se il rumor fosse vero domani non dovrebbe esserci alcun eliminato.

Amici: possibile finale a sei (l’indiscrezione)

Anche quest’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi sta ormai giungendo alle sue battute finali. Domani, difatti, andrà in onda su Canale 5 la semifinale e si saprà quali allievi si contenderanno il titolo di vincitore nella puntata finale. Ieri sul web sono spuntate già le prime anticipazioni su quanto vedremo. Nello specifico è stato rivelato che ad accedere sicuramente alla finale saranno tre allievi, ovvero i ballerini Alessia, Daniele e Francesco. I tre cantanti, ovvero Antonia, Nicolò e TrigNO, invece finiranno al ballottaggio e dovranno sfidarsi per poter accedere anche loro alla finale.

Poco fa, tuttavia, sul web è spuntata un’indiscrezione secondo la quale non verrà eliminato nessuno dei tre ragazzi. A lanciarla è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza. Quest’ultimo ha difatti pubblicato recentemente una storia su Instagram con le foto degli allievi rimasti in gara, scrivendo che la finale quest’anno sarà a sei e di conseguenza nessuno abbandonerà il programma nella puntata che andrà in onda domani sera.

Di seguito la storia condivisa da Amedeo Venza sul suo profilo Instagram:

Per il momento, tuttavia, si tratta di una semplice indiscrezione. Gli altri anni ad accedere alla finale erano quattro o cinque allievi. In una delle puntate del pomeridiano di Amici andate in onda negli scorsi giorni la produzione ha chiesto agli ex concorrenti di quest’anno chi secondo loro non meritasse la finale a quattro o a cinque. Questo potrebbe quindi lasciar pensare che le cose siano rimaste invariate anche per quest’edizione. Non resta quindi che aspettare la semifinale di domani per capire se effettivamente quest’anno ci sarà un cambiamento.