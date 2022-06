Amici, colpo di scena: Cuccarini e Pettinelli potrebbero lasciare, i motivi

Non c’era margine di dubbio sul fatto che Amici sarebbe tornato con una nuova edizione, visti gli ottimi ascolti. Il talent show di Canale 5, che lo scorso 15 maggio ha assistito al trionfo del cantante Luigi Strangis, potrebbe però perdere due volti tra i professionisti nella prossima stagione. Pare infatti che Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli siano in procinto di abbandonare la trasmissione.

La prima, come in molti ricorderanno, ha fatto il suo debutto nel corso della ventesima edizione, vinta da Giulia Stabile. Era stata reclutata da Maria De Filippi in qualità di insegnante di ballo e ha portato, alla fase del serale, Alessandro Cavallo, Martina Miliddi e Rosa Di Grazia. Nel corso della stagione appena trascorsa, la showgirl e performer romana è poi passata alla cattedra di canto, portando avanti Alex, Sissi e Aisha. Due dei suoi tre allievi sono riusciti a piazzarsi in finale, sebbene siano poi stati battuti dal pupillo di Rudy Zerbi.

Dal canto suo, invece, Anna Pettinelli è subentrata come professoressa di canto nell’edizione 2019-2020. Tra gli allievi lanciati dalla conduttrice radiofonica, oltre ad Albe e Crytical, il pubblico ricorderà anche Aka7even. Il giovane interprete partenopeo si è fatto notare per aver trionfato agli EMA 2021 in qualità di Best Italian Act, riuscendo a battere tra gli altri anche i Maneskin.

A riportare l’indiscrezione ci ha pensato Amedeo Venza, attraverso il proprio profilo Instagram. Pare infatti che le due insegnanti siano impegnate in nuovi progetti che non si incastrerebbero con le registrazioni di Amici. Per Lorella Cuccarini si sarebbe parlato di Striscia la notizia, a cui già aveva preso parte non molto tempo fa, in sostituzione di Francesca Manzini. Non sarebbero invece chiare le ragioni del presunto forfait di Anna Pettinelli.

D’altronde, nel corso di oltre venti edizioni, più volte il pubblico ha avuto modo di assistere ad un cast completamente rinnovato, ad eccezione di alcuni “pilastri”, ancorati saldamente alla corte mariana. È senza dubbio il caso di Alessandra Celentano, dal 2003 presenza fissa all’interno della scuola di Canale 5. Insieme a lei, anche Rudy Zerbi è ormai una costante dal 2009.

Per ora, nessuna delle due dirette interessate ha confermato (o smentito) l’indiscrezione. C’è da dire che le parole spese da Lorella Cuccarini, una volta conclusa la ventunesima edizione, lascerebbero intendere tutt’altro. Sul proprio profilo Instagram, infatti, la showgirl ha espresso ammirazione e gratitudine per Maria De Filippi, chiosando infine: “Amici per me non è solo un programma tv, ma è diventato una famiglia. Fiera di farne parte.”