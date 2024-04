Amici, colpaccio Lil Jolie: firma con l’etichetta di una nota ex allieva

Nella quinta puntata del Serale di Amici, Michele Bravi ha finalmente svelato il verdetto della sfida tra Lil Jolie e Sarah. Difatti, il ballottaggio tra le due allieve era stato rimandato di una settimana a causa dell’indecisione del cantante. Quest’ultimo ha poi proposto di assegnare due brani alle ragazze, con cui poterle giudicare la puntata successiva. Dunque, sabato 20 aprile, dopo aver sentito le loro esibizioni, Bravi ha dato l’esito finale, eliminando Lil Jolie.

Dopo ben sette mesi nel talent show di Canale 5, la giovane partenopea ha lasciato il programma completamente trasformata rispetto a quando è entrata. Il percorso ad Amici ha arricchito notevolmente Lil Jolie, permettendole di evolversi sia a livello personale che come artista. Per questo motivo, nonostante fosse stata visibilmente in ansia nei precedenti ballottaggi, questa volta la cantante ha affrontato l’eliminazione con serenità e senza viverla negativamente. Mentre salutava i suoi compagni, ha confessato di essere veramente felice e grata di quest’esperienza e di essere pronta, ora, a dedicarsi completamente alla sua musica.

Ieri, 21 aprile, Lil Jolie è tornata sui social. L’ex allieva ha prima eliminato tutte le sue precedenti foto, dando inizio ad un vero e proprio capitolo per lei. Successivamente, ha pubblicato un post ringraziando Maria De Filippi, i vocal coach, i suoi compagni e tutti coloro che lavorano ad Amici. “Questa esperienza mi ha permesso di guardarmi più da lontano, e quindi di essermi più vicina. Ho sentito TUTTO, ho dato TUTTO, ho amato TUTTO”, ha poi aggiunto, facendo un in bocca al lupo ai concorrenti rimasti in gara.

Poco fa, Lil Jolie ha infine fatto un annuncio inaspettato. La cantante ha infatti firmato il suo primo contratto discografico con l’etichetta BMG. Per questo, il giorno prima, la campana aveva cancellato tutti i post, così da dare inizio a questa sua nuova era musicale. “Lil Jolie, la giovane e talentuosa cantautrice tra i protagonisti dell’ultima edizione di Amici, firma con BMG”, si legge nel comunicato pubblicato dalla pagina ufficiale dell’etichetta, ri-condiviso dalla stessa Lil Jolie nelle sue storie Instagram.

La BMG è una nota casa discografica che presenti diversi artisti della scena italiana e internazionale. L’etichetta ha lavorato con un’altra nota ex concorrenti di Amici, ovvero Angelina Mango. Dunque, sembra che Lil Jolie stia seguendo una strada alquanto fortunata, considerando il successo ottenuto nell’ultimo anno dalla seconda classificata della 22esima edizione di Amici. Non resta che attendere per ascoltare il primo album di Lil Jolie, che potrebbe uscire molto presto.