La maestra Alessandra ha bacchettato per bene il suo allievo per alcuni atteggiamenti che ritiene poco opportuni nel programma

Alessandra Celentano ha bacchettato per bene Ramon oggi ad Amici. Appena sceso al centro dello studio l’allievo si è subito accorto di un’espressione un po’ strana sul volto della maestra. Le ha chiesto se fosse arrabbiata: lei ha risposto di no. Quindi Ramon ha eseguito il compito che le ha assegnato Emanuel Lo, una coreografia di hip hop. Ha chiesto a Maria De Filippi però di far sedere Emanuel al centro dello studio. Quando ha terminato l’esibizione, la Celentano è partita in quarta.

La maestra non accetta alcuni atteggiamenti di Ramon: “Non sei al Grande Fratello!”, gli ha detto. Ha spiegato dunque il suo punto di vista: secondo la Celentano, Ramon cercherebbe degli escamotage per essere notato e per attirare attenzione. Per fare show, insomma, per questo ha parlato del reality show di Canale 5. Sensazioni che ha da tempo e che ha esternato oggi ma non con cattiveria né con l’intento di condannarlo.

Alessandra Celentano vuole aiutare Ramon in questo perché ritiene non abbia alcun bisogno di richiamare l’attenzione, la sua danza lo fa per lui. La maestra ha parlato anche di un episodio sul quale però probabilmente c’è stato un disguido. Quando ha mandato i pigiami, i famosi pigiami sui quali hanno discusso a inizio anno, Ramon avrebbe parlato di clip e di sfilate con la produzione. “Chiami la produzione e dici qua bisogna fare delle clip perché devo fare la sfilata?”, ha detto la maestra. Ramon ha spiegato: “Non ho detto così. Ho detto che ho fatto un video per ringraziarla”. Maria non ne sapeva nulla: “Mi scuso moltissimo per la sfilata pigiami ma non ho visto”.

Ma questo era solo un esempio, la Celentano ha fatto una ramanzina a Ramon ben più ampia. Ha parlato di un atteggiamento da correggere e lo ha invitato a non vergognarsi di chiedere aiuto:

“Devi stare molto attento perché rischi di passare dall’altra parte. Rischi di diventare ridicolo, sei alla continua ricerca della telecamera. Non ne hai bisogno, Ramon, credimi. Hai un sacco di pregi. Lo dico per il tuo bene. Io non penso mai male delle persone, non penso che tu lo faccia di proposito. Credo che sia una richiesta che ti viene da dentro ma è controproducente per te. Tu mi piaci, sei simpatico, sei buono”

La maestra ha sottolineato più volte che il suo non era un discorso fatto con cattiveria, ma con affetto. Non pensa ci sia qualcosa di costruito in Ramon ma che lui avverta questo bisogno di ricercare attenzioni e che gli venga spontaneo. Vuole che se ne renda conto affinché possa correggersi. Ramon non ha negato: “Forse fa un po’ parte della mia insicurezza questo ostentare per cercare di nascondere i problemi”.

La maestra Alessandra ha detto di voler bene a Ramon e per questo vuole aiutarlo a imparare ad affrontare le sue problematiche. E non solo lei: “Se hai bisogno siamo qua tutti per voi, non solo io ma anche Maria e la produzione, tutti”. Questa la risposta di Ramon alla Celentano:

“Dobbiamo veramente imparare che siamo qua dentro in un bellissimo team e tutti aiutano tutti. Solo che magari alcune persone arrivano da una realtà in cui hanno sempre fatto tutto da soli, non si è abituati a tutto questo”

A questo punto Maria ha fermato la Celentano che stava riprendendo il discorso, ripetendo le stesse cose. Il concetto insomma era chiaro e non c’era bisogno di infierire su Ramon ulteriormente. Il ballerino di Amici 22 era in evidente difficoltà, ma magari questa ramanzina gli sarà davvero d’aiuto.