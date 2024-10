Amici, Celentano vs Lettieri: la lite continua sui social. “Che veleno”

Non corre buon sangue ultimamente tra Alessandra Celentano e la celebre coreografa di Amici 2024 Deborah Lettieri. Cosa sta succedendo? Il tutto è nato dopo un vero e proprio combattimento a suon di classifiche con le ballerine, finito in una lite sfociata anche sui social.

Quest’anno, la Celentano ha deciso di convocare le allieve della categoria danza e iniziare una sorta di esame, facendole ballare ognuna uno stile diverso per poi assegnare dei punti e formare una classifica. Apriti cielo. La verifica non è piaciuta assolutamente a Deborah Lettieri, che per vendicarsi cos’ha fatto? Ha pensato bene di farne una anche lei! Sì, avete capito bene, la coreografa ha indetto un altro esame per le ragazze, a suo dire per dimostrare loro quanto i voti cambino in base all’insegnante e allo stile di danza.

“I voti dell’altra insegnante… come si chiama, non ricordo il nome, sono evidentemente falsi. Ma il mio compito non era per nulla disonesto, anzi ho deciso di fare questa verifica perché per me era importante per voi per mettervi alla prova. E poi sì io sono il guru della danza“.

Fin qui tutto bene, non fosse che questo ha generato scompiglio tra le allieve di danza che si sono punzecchiate tutto il tempo difendendo ognuna le proprie maestre. Insomma, un vero e proprio caos che non ha fatto bene a nessuno. Finita la battaglia, Emanuel Lo ha poi convocato tutte le ragazze per dire loro quanto tutto questo sia inutile e tolga tempo agli allenamenti veri e propri.

Alessandra Celentano e Deborah Lettieri, lo scontro continua sui social

La guerra tra Alessandra Celentano e Deborah Lettieri non si è di certo limitata alla scuola di Amici! No, le due hanno continuato anche sui social. Il tutto si è scatenato dopo un post della Cele, che ha scritto su Instagram:

“Se sai di essere onesto, consapevole e competente, sei sempre nel giusto!”

In risposta, poco dopo Deborah Lettieri ha ribattuto con una storia:

“I numeri sono importanti. Il modo in cui li usiamo, ancor di più. Nietzsche scrive: “E coloro che furono visti danzare vennero giudicati pazzi da quelli che non potevano sentire la musica”. O provare emozioni“.

Come sappiamo, entrambe sono estremamente gelose e precise nel loro lavoro, e nessuna accetta che qualcun altro le metta i piedi in testa. Ma se pensate che sia finita qui, vi state sbagliando. Le anticipazioni di Amici 2024 ci svelano che anche domani in puntata ci sarà una lite furiosa tra le due, con uno scontro mai visto prima. Chi vincerà? La temutissima Celentano o l’apparente tranquilla Deborah Lettieri? A voi i pronostici!