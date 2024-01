Amici: Celentano magistrale su Nicholas, Lucia smaschera Kumo

Nella puntata di Amici andata in onda domenica 21 gennaio, Alessandra Celentano ha avuto un nuovo scontro con il ballerino Nicholas. Quest’ultimo, stufo dopo aver ricevuto l’ennesimo compito dalla maestra, l’ha accusata di volerlo solamente umiliare e di non aiutarlo a crescere. A seguito delle parole di Nicholas, la Celentano ha dunque preso una dura decisione. Nell’ultimo daytime di Amici, la professoressa ha infatti inviato una lettera all’allievo. Questa volta, però, non si trattava di un nuovo compito, ma di una lettera “d’addio”, in cui annunciava che gli avrebbe assegnato più coreografie, lasciandolo lavorare solamente con il suo maestro, Raimondo Todaro, da ora in poi. Questo perché, probabilmente, Nicholas ha bisogno di un approccio più materno, che lei non è in grado di dargli. Ecco le parole esatte della Celentano:

Purtroppo non ci capiamo, tutto ciò che ti dico è sempre riferito alla danza. So di avere dei parametri alti così come so che sono molto esigente. Ma sempre a fin di bene. I compiti che assegno servono per farvi crescere e farvi capire la differenza tra quantità e qualità. Meglio essere un avvocato bravo che un ballerino scarso. Tu forse hai bisogno di un confronto più amorevole. Per questo ho deciso che non ti darò più compiti, in modo che tu possa concentrarti meglio sul tuo percorso con il tuo professore.

Sebbene Nicholas si fosse più volte lamentato dei compiti della Celentano, le parole di quest’ultima lo hanno particolarmente colpito. Il ballerino ha infatti reagito molto male, affermando di sentire di essere arrivato al limite. Successivamente, ha deciso di chiedere un confronto alla Maestra, la quale, però, ha rifiutato. Secondo lei, non ci sarebbero motivi per avere un ulteriore discussione. A questo punto, Nicholas è scoppiato a piangere in bagno, dove è stato subito raggiunto dai compagni Gaia e Giovanni. Dunque, resta da vedere se la Celentano ha veramente chiuso il rapporto scolastico con il ballerino o se i due torneranno a lavorare insieme.

"Non ti darò più compiti" In casetta arriva una lettera per Nicholas da parte della maestra Alessandra Celentano! #Amici23 pic.twitter.com/QuhfQGqqYo — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 22, 2024

Lucia contro Kumo: cos’è successo

Nell’ultima puntata di Amici, Alessandra Celentano ha avuto qualcosa da ridire su Kumo. Sebbene abbia dichiarato di aver apprezzato il ballerino, allo stesso tempo, ha dovuto ammettere di trovarlo sempre abbastanza statico e noioso. Nel daytime andato in onda oggi, 22 gennaio, è stata mostrata la reazione del ballerino a queste parole. In uno sfogo con alcuni suoi compagni, Kumo ha detto di essere rimasto molto male per le critiche della Celentano, affermando di non trovarsi molto d’accordo con il suo giudizio.

A tal proposito, ha preso ad esempio uno degli allievi della Maestra, ovvero Dustin. “Io non mi emoziono molto quando balla Dustin, è soggettivo. Mi emoziono di più quando balla Gaia”, ha detto. Queste parole non sono passate inosservate a Lucia, la quale, poco dopo, gli ha recriminato di non dire mai le cose in faccia alle persone interessate. “Sono fatto così. Se a te da fastidio evitami, fai prima”, ha quindi risposto stizzito Kumo.

Tra, l’altro non è la prima volta che i ragazzi evidenziano questa tendenza di Kumo, criticandolo per la sua mancata sincerità. Insomma, le tensioni tra il ballerino e Lucia sono sempre più alte. A questo punto, chissà come si evolverà il loro rapporto nei prossimi mesi di Amici.