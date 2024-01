Amici 23, stoccata di Maria a Morgan: cos’ha detto alla Michielin

Oggi, domenica 21 gennaio, su Canale 5 è andato in onda un nuovo appuntamento con il pomeridiano di Amici. Ospiti della puntata Aiello, Paola Turci e Francesca Michielin come giudici della gara canto e Thomas Signorelli per la gara di ballo. Nel corso delle esibizioni degli allievi, non sono mancati gli scontri tra i professori. In particolare, Alessandra Celentano ha avuto un forte scontro con il collega Emanuel Lo riguardo il ballerino Kumo. La Maestra ha infatti puntualizzato che, secondo lei, l’alunno non ha avuto margini di crescita dal suo ingresso nella scuola, rimanendo sempre standard. Una critica che non è affatto piaciuta ad Emanuel, il quale ha recriminato alla coreografa il lavoro fatto con i suoi allievi. Ebbene, in questo caos, Maria De Filippi ha colto l’occasione per rivolgersi a Francesca Michielin e lanciare una velata frecciatina ad una sua vecchia conoscenza.

“Francesca so che tu sei abituata a giurie importanti che… sei tranquilla?”, ha detto Maria De Filippi. Ovviamente, la conduttrice stava facendo riferimento a X Factor, programma del quale Francesca è la presentatrice da già due edizioni. Al che, la Michielin ha concordato con la De Filippi, spiegando come, in confronto alla giuria del talent di Sky Uno, la discussione tra la Celentano ed Emanuel Lo sembrasse quasi trasmettere una sensazione di serenità. “Sono commenti costruttivi”, ha aggiunto la cantante.

Al che, Maria ha di nuovo ribattuto facendo una battuta che non è passata affatto inosservata: “Rispetto alla giuria a cui sei abituata… È una passeggiata di salute”. In tanti hanno interpretato la risposta della De Filippi come una frecciatina diretta ad un giudice in particolare, ovvero Morgan. Com’è noto, il cantautore è stato uno dei giudici dell’ultima edizione di X Factor. Tuttavia, a metà programma, è stato cacciato a seguito di una serie di comportamenti ritenuti inadeguati da Sky e dalla produzione del talent. Il leader dei Bluvertigo si era reso protagonista di un vero e proprio “show” durante una diretta della trasmissione, riservando parole poco gentili anche alla stessa Michielin.

Tra l’altro, Maria è la prima a conoscere perfettamente cosa significhi lavorare con Morgan, dato che, in una situazione simile a quella vissuta a X Factor, era stato allontanato proprio da Amici qualche anno prima. “Infatti io sono felicissima e mi sto rilassando. Oggi posso rilassarmi”, ha infine replicato Francesca, alla quale non sarà affatto sfuggita la stoccata della De Filippi.