Amici, Celentano e Peparini: pace fatta al karaoke

Sembra proprio che dopo tanti litigi e tensioni all’interno della scuola di Amici, Alessandra Celentano e Veronica Peparini siano tornate “amiche come prima”. A confermarlo sono alcune immagini, già diventate virali sui social, dove si vedono le due intente a scatenarsi a ritmo di musica ad un appassionato karaoke.

Il video spuntato online, condiviso da decine di utenti divertiti su Twitter, ci mostra le due docenti di Amici intonare (con più di qualche stonatura) Quello che le donne non dicono, celeberrimo pezzo di Fiorella Mannoia. Un momento di condivisione e di gioia ma soprattutto di sano relax, dopo un anno passato a “beccarsi” a vicenda. Cliccando qui potete recuperare il video di questa loro divertente performance.

Alessandra Celentano e Veronica Peparini, e i telespettatori lo sanno molto bene, non si sono mai dimostrate sulla stessa lunghezza d’onda quando si parla di danza. Da un lato l’inflessibile Celentano, la regina della danza classica nota per la sua severità e le sue rigidissime regole. Dall’altro Veronica Peparini, il “poliziotto buono” della situazione, decisamente più comprensiva rispetto ai suoi allievi di modern.

Allo stesso party, fra gli altri invitati, sono spuntati fuori anche Serena e Albe. I due concorrenti di Amici 21 (ballerina lei, cantante finalista lui) stanno sfruttando tutte le occasioni possibili per passare un po’ di tempo insieme da fidanzati prima di separarsi. A settembre, la danzatrice partirà per New York per studiare in una delle più prestigiose scuole di danza al mondo.

Amici 21: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizione

Nel frattempo, come ogni estate da una ventina d’anni a questa parte, proseguono i casting per i concorrenti della prossima edizione del programma di Canale 5, giunto a quota 22 primavere.

Stando agli ultimi rumors, l’edizione 22 di Amici potrebbe prendere il via il prossimo 18 settembre: dovrebbe inoltre essere confermata anche per stavolta per la messa in onda la domenica pomeriggio su Canale 5. Nel frattempo si rincorrono i rumors sulla commissione dei professori e la sua composizione: Alessandra Celentano e Veronica Peparini sarebbero confermatissime nella commissione danza, così come Raimondo Todaro. Si parla poi di una possibile commissione di canto a quattro formata da Arisa, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e uno fra Anna Pettinelli e Michele Bravi.