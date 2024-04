Amici, Celentano confessa di aver sofferto di dca. I social: “ipocrita”

In uscita il 7 maggio il primo libro autobiografico di Alessandra Celentano “Chiamatemi maestra“. Per l’occasione la prof è stata intervistata da Silvia Toffanin.

L’insegnante ha parlato della sua storia ripercorrendo l’inizio della sua carriera da ballerina e delle tante privazioni che ha dovuto accettare. Tra le sofferenze più grandi il dover essersi allontanata da casa.

“Lasciare la famiglia da piccola all’inizio è stata difficile, sia da un punto di vista fisico, in sala dalla mattina alla sera. Ma era la prima volta che mi allontanavo dalla famiglia. Da una parte avevo la sensazione del distacco, ma dall’altra avevo talmente voglia di vivere quest’esperienza che era più forte dei momenti di tristezza“

La prof ha rivelato che il percorso nel mondo della danza è incominciato a diventare più tortuoso non appena il suo corpo è iniziato a cambiare, in adolescenza. Proprio in quel momento ha accusato ciò e per un breve periodo ha subito di disturbi alimentari.

“Ho fatto delle audizioni dove non mi hanno presa a causa della mia altezza, io ho provato sulla mia pelle ciò che dico oggi. A 14/15 anni ho vissuto un periodo di disturbi alimentari perché il corpo cambia a quell’età. Lì ho capito l’importanza di avere un corpo consono per quel lavoro, è una questione pratica. Anche nella danza devi essere in una certa forma fisica, ma una volta c’era meno attenzione all’educazione alimentare rispetto ad oggi. Io quando parlo con i genitori e i ragazzi non parlo di diete ma di saper mangiare. Io a quell’età vedevo che il mio corpo stava cambiando e ci ho sofferto, ma l’ho superata in breve tempo perché ho capito che era una cosa sbagliata“.

L’insegnate ha rivelato di aver superato ciò da sola e di aver capito che stava prendendo una strada sbagliata. Seppur ha vissuto sulla sua pelle questa grande problematica, oggi in tv critica spesso i ballerini che hanno qualche kg in più.

Ciò viene criticato costantemente sui social poiché ora c’è molta più attenzione su questo tema. La prof spesso è stata anche accusata di grassofobia. Per questo in molti l’accusano di essere ipocrita.

C’è chi su X scrive: “La Celentano che ha sofferto di disturbi alimentari ma dice alle allieve che sono troppo grasse per fare le ballerine“. In tanti non hanno apprezzato queste sue parole soprattutto perché poi ad Amici pratica ben altro.