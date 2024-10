Amici, Celentano colpisce: Emanuel al limite e Teodora spiazza

Come ogni giorno, dal lunedì al venerdì, oggi Amici 24 tiene compagnia al pubblico di Canale 5, nel pomeriggio, con il Daytime. L’appuntamento inizia con un nuovo compito in classe di Alessandra Celentano per i ballerini. Queste sue iniziative hanno già infastidito, nei giorni scorsi, Emanuel Lo e Deborah Lettieri. La storica insegnante del talent show dà la possibilità agli allievi di scegliere se svolgere il suo nuovo compito oppure no. Alla fine, tutti accettano.

Solo Chiara ha deciso di non esibirsi, in quanto a causa di un problema preferisce, anche su consiglio della Celentano, evitare di sforzarsi. Intanto, Emanuel non reagisce bene quando viene a sapere che i suoi allievi hanno scelto di accettare il compito. Infatti, il professore critica apertamente Alessio e Sienna, per aver accettato, mettendosi in collegamento con loro. Emanuel si scaglia contro Alessandra e i due ballerini:

“Questa è una cosa che deve finire e sta finendo quest’anno. Se c’è bisogno di fare un compito si chiede al diretto interessato, in questo caso a me e a Deborah. Voi avreste dovuto parlare prima con me. Non sono qui a dirvi di non farlo, ma pensate bene a quello che ci siamo detti settimana scorsa. Scegliete e prendete le conseguenze della vostra scelta”

Alessio e Sienna ora si mostrano d’accordo con il loro insegnante, facendo notare che non è corretto il comportamento della Celentano, che avrebbe dovuto prima parlarne con i suoi colleghi. Emanuel appare davvero furioso con Alessandra, stufo delle modalità che lei da anni usa nella Scuola. Tutti i ballerini ne parlano poi tra loro e si crea una certa confusione.

La scorsa settimana, la Celentano ha infastidito Deborah dando dei voti agli allievi, svolgendo alcuni compiti. Ora sembra ripetersi la stessa situazione, ma con Emanuel che si inserisce nella dinamica con furia. Intanto, Alessandra si scaglia contro i ballerini, trovando strano che inizialmente tutti avessero accettato per poi arrivare ora a rifiutarsi. Sienna e Alessio cambiano idea e decidono di non eseguire il nuovo compito. Rebecca fa lo stesso.

Al contrario, Teodora resta nella posizione iniziale e accetta di fare il compito. Ovviamente, gli allievi della Celentano lo eseguiranno. Così Alessia, Daniele e Teodora sono gli unici a mettersi al lavoro per sorprendere la storica insegnante del talent show.

Alla fine questa prova creatività, tra il voto di Alessandra e quello dei professionisti, esce fuori questa classifica:

Alessia con 8.5

Teodora con 7.1

Daniele con 7

Teodora ammette che l’opinione della Celentano per lei è molto importante, in quanto è una ballerina di danza classica. Alessia e Daniele la elogiano per aver accettato, a differenza degli altri allievi, di svolgere il compito di un’altra insegnante. Allo stesso tempo, la ballerina spagnola precisa di essere comunque contenta di essere nel team di Deborah Lettieri.