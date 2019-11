Maria De Filippi fa un resoconto su Amici Celebrities: probabile la seconda edizione

A un mese dalla finale di Amici Celebrities è tempo di bilanci per Maria De Filippi. La conduttrice ha fatto un resoconto della prima edizione del nuovo programma in una lunga intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano. La presentatrice, che ha condotto lo show in staffetta con Michelle Hunziker, si è detta soddisfatta degli ascolti delle prime puntate. Ma la moglie di Maurizio Costanzo è orgogliosa pure del lavoro svolto dalla collega svizzera, subentrata in studio solo a partire dalla quarta puntata. E Maria non ha potuto fare a meno di parlare delle azioni legali di Milly Carlucci, che ha considerato -in alcuni aspetti- questo Amici Vip troppo simile al suo Ballando con le Stelle.

Cosa ha detto Maria De Filippi su Amici Celebrities

“Amici Celebrities? A fronte dei dati che sta ottenendo Canale 5 lo considero un grande successo, da parte mia e nemmeno della rete c’erano grandi aspettative. Ad Amici Celebrities manca la dimensione del sogno, del sacrificio, del potercela fare. Mostri la passione e non il talento, avessero avuto talento nel canto e nel ballo forse avrebbero fatto quello”, ha dichiarato Maria De Filippi. “Nuova edizione? Non lo so. Quando hai una società di produzione e ti chiedono di fare un programma difficilmente dici di no. Ho detto di no a The Winner Is quando me l’hanno riproposto, ho detto no al Summer Festival. In questo caso hai una struttura già in piedi e fai molta fatica a dire no”, ha aggiunto.

Maria De Filippi difende il lavoro di Michelle Hunziker

Sulle critiche rivolte alla conduzione di Michelle Hunziker la De Filippi ha così replicato: “Se Michelle avesse potuto condurlo dall’inizio tutto questo non ci sarebbe stato. Il problema è stata la contemporaneità con Striscia la notizia, C’è posta per te è venduto in venticinque paesi e non ci sono io a condurlo”. Maria si è poi detta dispiaciuta per il gesto di Milly Carlucci, che ha inviato tramite i suoi legali una lettera per presunte somiglianze tra Amici Celebrities e Ballando con le Stelle.

Maria De Filippi dispiaciuta per il gesto di Milly Carlucci

“Un po’ mi è dispiaciuto. Capisco che Milly difenda Ballando con le stelle che è il suo programma storico ma mi è sembrato esagerato contestare il ballo del vip con il professionista. Magari non lo aveva ancora visto e ora ha cambiato idea. Adesso Mara parte con un programma che si chiama La Porta dei Sogni, la richiesta di storie è assolutamente similare a C’è posta per te. Non mi sognerei mai di dare mandato ad un avvocato di scrivere alla Rai o a Mara. Oltretutto Ballando ha un titolare del format, se si fosse sentito leso avrebbe potuto difendersi”, ha puntualizzato.