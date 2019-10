Amici Celebrities, Massimiliano Varrese contro Loredana Bertè: lo sfogo

By

Amici Celebrities, Massimiliano Varrese contro Loredana Bertè: l’attore rompe il silenzio dopo la finale e si sfoga. Poi le dolci parole su Elena D’Amario

Massimiliano Varrese, secondo classificato alla prima edizione di Amici Celebrities, nelle scorse ore è tornato a parlare della sua avventura nel talent vip di Canale 5 confessandosi con i suoi fan di Instagram. L’attore si è tolto anche qualche sassolino dalle scarpe, sfogandosi circa le critiche ricevute da Loredana Bertè. Ricordiamo che la cantante, proprio durante la sfida decisiva di Varrese con Pamela Camassa (risultata poi vincitrice del programma), ha stroncato la performance di Massimiliano, deridendolo. Una vicenda che ha provocato la reazione di diversi fan dello show, che si sono riversati sui social biasimando l’atteggiamento della Bertè. Poche ore fa anche l’attore ha detto la sua, parlando di “maleducazione” in riferimento al comportamento del giudice.

“La maleducazione della Bertè mi ha distratto molto… Penalizzato? Avrei molto da dire ma parlerò più avanti”

“Esperienza ricchissima di emozioni, di crescita artistica… ma sto ancora meditando”, fa sapere Massimiliano ai suoi fan circa il suo percorso ad Amici Celebrities. Spazio poi all’atteggiamento della Bertè: “Purtroppo la riuscita di una performance dipende da tanti fattori che devono combaciare, in quel momento ci sono stati purtroppo tantissimi problemi che non posso elencare, tra cui il fatto che avremmo dovuto fare ancora altri quattro pezzi dopo, ma è ovvio che la maleducazione della Bertè mi ha distratto molto, ma va bene così”. Varrese, inoltre, a chi gli ha chiesto se crede di essere stato penalizzato per quanto detto da Loredana, ha aggiunto: “Avrei molto da dire ma parlerò più avanti”.

“Elena D’amario è una grandissima artista ma soprattutto una grandissima persona. Mi sembra di conoscerla da sempre”

Se per la Bertè Massimiliano ha avuto parole nette, chiare e forti, tutt’altra musica per i pensieri dedicati alla ballerina Elena D’Amario: “Elena è una grandissima artista ma soprattutto una grandissima persona. Mi sembra di conoscerla da sempre. Magari balleremo ancora insieme”.