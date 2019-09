Amici Celebrities, Francesca Manzini concorrente: “Una grande vittoria”

Amici Celebrities, chi è Francesca Manzini

Piano piano, finalmente, stiamo scoprendo chi sono i personaggi del mondo dello spettacolo che parteciperanno ad Amici Celebrities, la versione vip del famoso talent firmato da Maria De Filippi. Tra i concorrenti figura anche Francesca Manzini, volto noto radiofonico quasi sconosciuto, però, nel mondo della televisione. La Manzini è una speaker di radio che fa parte della squadra di RDS. Lei è famosissima per le sue imitazioni, specialmente quelle di Simona Ventura, Mara Venier, Maria De Filippi ed Asia Argento. Classe 1990, l’artista romana ha incominciato la sua carriera tra le mura della radio ma ha avuto anche l’onore di recitare accanto a Carlo Verdone nel film ‘Benedetta Follia’. Francesca è molto attiva sui social e specialmente su Twitter dove spesso e volentieri posta i video delle sue imitazioni. Sempre sul web, la Manzini ha voluto rivelare come sta vivendo questa esperienza che per lei è una vera e propria vittoria.

Francesca Manzini rigrazia Maria De Filippi: “Ho abbracciato il mio tempo”

Ieri subito dopo l’annuncio dei 4 nuovi volti che prenderanno parte ad Amici Celebrities, Francesca Manzini ha voluto parlare direttamente con i suoi follower. La ventinovenne romana è apparsa super euforica ed ha commentato questa nuova esperienza così: “Wow! Ce l’ho fatta! Questo programma non è altro che la realizzazione di ventuno anni sognati, sperati, raccolti, studiati e sbagliati. Anni veramente dove ho fatto di tutto. Ventun anni di fronte al muro di camera mia, che è sempre quello e che non mollerò mai, non abbandonerò mai perché sono le mie radici, da dove provengo. Il fatto che, oggi, io potrò aver l’opportunità – grazie a questo programma, grazie a Maria, a Luca Zanfolin e tutta la produzione – di sfogare tutto ciò che facevo per finta di fronte ad una parete e riportarla a voi, che state a casa, per me è una grande vittoria già solo questo. Quindi, in questo caso io ho abbracciato il mio tempo sia nel bene, quando non mi aveva dato risposte, sia adesso che me l’ha data eccome la risposta ed è stata un bellissimo ‘si’. Quindi, grazie! Ci vediamo su Canale Cinque prossimamente, Amici Celebrities”.

Amici Celebrities: chi sono gli altri concorrenti

Sempre ieri, Spy ha anticipato il cast ufficiale ed annunciato che ci sarà anche una star internazionale. Comunque sia, oltre a Francesca Manzini nella rosa dei concorrenti troveremo sicuramente: Ciro Ferrara, Emanuele Filiberto di Savoia, Laura Torrisi, Raniero Monaco di Lapio, Pamela Camassa, Filippo Bisciglia e Joe Bastianich. Ancora non è stata confermata, invece, la presenza di Chiara Giordano, ex moglie di Raoul Bova, e dell’attrice Cristina Donadio (‘Scianel’ di Gomorra).