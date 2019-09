Amici Celebrities, Filippo Bisciglia: il retroscena sulla chiamata

Concorrenti Amici Celebrities, Filippo Bisciglia nel cast

Tra i concorrenti di Amici Celebrities c’è anche Filippo Bisciglia che dopo il successo riscosso con Temptation Island è stato scelto per il cast della trasmissione senz’altro per le sue indiscutibili capacità: ricordiamo infatti che Bisciglia è stato anche a Tale e Quale Show, dove ha dato dimostrazione di cavarsela col canto e di essere molto promettente nelle imitazioni. Per di più la sua semplicità e il suo modo di condurre Temptation Island, di raccontare le vicende del villaggio e di approcciarsi alle varie coppie lo ha reso amatissimo; a nostro avviso, fermo restando che non hanno ancora svelato il meccanismo del programma, è senza dubbio uno dei favoriti per la vittoria assieme a Martin Castrogiovanni.

Filippo Bisciglia concorrente di Amici Celebrities: le prime parole dopo l’annuncio

Poche ore fa il conduttore di Temptation Island, che gareggerà per i Bianchi con la compagna Pamela Camassa, ha scritto un post proprio sulla sua partecipazione ad Amici Celebrities mostrandosi entusiasta per la nuova avventura e raccontando come ha reagito alla chiamata per entrare nel cast. “… Filippo – queste le sue parole su Instagram –, vuoi fare ‘Amici Celebrities’? Mmm #vabbè. Pronto a mettermi in gioco, pronto per una nuova avventura, pronto per l’ennesimo ‘viaggio’ da condividere (spero) insieme a tutti quanti voi… non vi nascondo che sono emozionato, nervoso e che mi sto un po’ ca…ndo sotto… a questo punto… non vedo l’ora di iniziare… #amicicelebrities #amici #mediaset #canale5 #vabbè #unaltroviaggioinsieme #ioconvoi #voiconme”. Un post che mostra da una parte determinazione e grinta, dall’altra l’ansia di sbagliare che però è anche quello stato d’animo che – come ben sapete – permette di dare il massimo in una competizione.

Amici Celebrities squadre, i membri dei Bianchi e dei Blu

Vi ricordiamo brevemente la composizione delle due squadre, in attesa di scoprire di più non tanto sui coach quanto sul regolamento del talent show di Canale 5:

Squadra Bianca : Filippo Bisciglia, Massimiliano Varrese, Ciro Ferrara, Cristina Donadio, Pamela Camassa, Martin Castrogiovanni;

: Filippo Bisciglia, Massimiliano Varrese, Ciro Ferrara, Cristina Donadio, Pamela Camassa, Martin Castrogiovanni; Squadra Blu: Chiara Giordano, Emanuele Filiberto di Savoia, Giordano Bastianich, Laura Torrisi, Raniero Monaco di Lapio, Francesca Manzini.

Pronti per quest’avventura nell’accademia di Maria De Filippi?