Amici Celebrities anticipazioni, Giordana e Alberto coach squadre Bianca e Blu

Anticipazioni Amici Celebrities, la gara sarà con i coach: le ultimissime

Amici Celebrities partirà a breve e finalmente potremo vedere i dodici concorrenti famosi scontrarsi nella danza e nel canto gareggiando in due squadre diverse, i Bianchi e i Blu anche questa volta, capeggiate anche in questo caso da due coach. Il meccanismo a questo punto dovrebbe essere più o meno quello di sempre sebbene non sia da escludere a priori qualche cambiamento netto per puntare su un effetto novità che serve per forza a un talent show di questo tipo. Al momento i richiami all’edizione standard di Amici in realtà ci sembrano eccessivi: le squadre, i Bianchi e i Blu, e persino i coach che sono nientepopodimeno che Alberto Urso e Giordana Angi.

Giordana Angi e Alberto Urso scelti come coach: le anticipazioni ufficiali

Sì, avete letto bene: anche per i direttori artistici delle due squadre il team autoriale non ha voluto rischiare e ha preferito ricorrere ai due amatissimi della scorsa edizione, la cantautrice che ha spopolato con Casa, e il cantante lirico che ha stregato tutti col suo talento e la sua umiltà e simpatia. Un usato sicuro che permetterà senz’altro al programma di farsi notare, almeno agli inizi, ma che a lungo andare potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio. Anche perché pure con i concorrenti le scelte ci sono sembrate poco rischiose: basti pensare alla presenza di Martin Castrogiovanni che pur essendo un personaggio amatissimo ha partecipato già a Ballando con le Stelle ed è stato conduttore assieme a Belen di Tú sí que vales.

Cast Amici Celebrities: tutti i concorrenti della prima edizione Vip del talent show

Vi ricordiamo tutti gli altri concorrenti, casomai non li conosceste ancora: Ciro Ferrara, Emanuele Filiberto di Savoia, Laura Torrisi, Raniero Monaco di Lapio, Pamela Camassa, Filippo Bisciglia, Joe Bastianich, Francesca Manzini, Chiara Giordano, Massimiliano Varrese, Cristina Donadio e il già citato Castrogiovanni; a questi dovrebbe aggiungersi inoltre un concorrente internazionale avvolto completamente dal mistero. Se ne sapremo di più prima della messa in onda vi aggiorneremo!