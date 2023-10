Amici, Casetta un porcile: l’ira della produzione, chi pulisce e chi no

Provvedimento disciplinare per gli allievi, richiamati per la mancanza di pulizia e igiene nella casa in cui convivono

Anche in questa nuova edizione di Amici di Maria De Filippi arrivano i provvedimenti disciplinari per la pulizia e l’igiene della Casetta. Ancora una volta, gli allievi vengono puniti per il disordine e la sporcizia. Si tratta di una questione che riguarda le ultime edizioni del talent show di Canale 5. Spesso negli ultimi anni i ragazzi sono stati puniti dalla produzione e dai loro insegnanti per questo. Nel corso del daytime del 13 ottobre, gli allievi sono stati messi al corrente della situazione.

Come già le anticipazioni hanno rivelato, a uno degli allievi è stato vietato di fare la propria esibizione per la classifica di canto nella puntata di domenica 15 ottobre. Si tratta di Ezio. La produzione ha parlato inizialmente con il gruppo, spiegando di aver dato del tempo a tutti loro per migliorare nella pulizia della Casetta. Ma il problema si è ripresentato. A questo punto, la produzione ha mostrato un video che ha confermato l’accusa. Nel filmato è stato possibile vedere tanto disordine, tra vestiti buttati qua e là, cibo lasciato a metà e molto altro.

Le stanze sono apparse totalmente in disordine. Alcuni degli allievi di Amici 23 si sono difesi, facendo notare di aver pulito a fondo. Altri, invece, hanno iniziato a ridere. A questo punto, la produzione ha interrotto il filmato per rimproverare questi allievi. Il video è ripreso e subito dopo la produzione ha spiegato: “Speravamo di essere stati chiari. Evidentemente non è così. Qualcuno di voi ha qualcosa da dire?”.

A un certo punto, è uscito fuori il nome della persona che non pulisce mai. Innanzitutto, Nicholas ha affermato di essersi ritrovato più volte a pulire la cucina. Dunque, non si sente tirato in causa. Anzi, ha fatto notare che sono sempre i soliti a pulire. Petit si è lamentato anche per alcuni atteggiamenti di una parte dei suoi coinquilini. Sofia si è unita al coro, seguita da Gaia.

Quest’ultima ha confermato che c’è una parte del gruppo che non pulisce dopo aver cenato, ad esempio. Per lei si tratta di una questione di rispetto: “Io levo roba in continuazione”. Anche Lil Jolie è intervenuta, spiegando che cucina per tutti e, dunque, si aspetta che tutti puliscano. Dustin si è difeso, dichiarando di cucinare e lavare sempre.

La produzione ha deciso di fare un sondaggio, chiedendo agli allievi di fare tre nomi degli allievi che secondo loro si impegnano meno nella Casetta. Ezio è il più nominato dal gruppo e, dunque, il pubblico non lo vedrà esibirsi per la gara canto domenica 15 ottobre, ma solo per il suo compito. Il cantante è rimasto molto male.