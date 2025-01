Amici, caos di Capodanno sul profilo Instagram: cos’è successo

Sembra proprio che Capodanno e Amici siano ormai un vero e proprio binomio perdente. Quest’anno, dopo il celebre caso del noce moscata gate, la sera di San Silvestro ha visto protagonista una divertente gaffe sul profilo Instagram del noto talent show di Canale 5. Un errore che, con tutta probabilità, è stato commesso dal, o dalla, social media manager della trasmissione e che, nonostante sia stato sistemato in un baleno, non è passato inosservato ai fans del talent show di Maria De Filippi. Questi ultimi poi, altrettanto velocemente, si sono riversati sui social per commentare quanto accaduto.

La gaffe del social media manager di Amici

Come anticipato, il 2025 è iniziato con una figuraccia per chi si occupa di gestire i profili social di Amici. Sul profilo Instagram ufficiale della nota trasmissione infatti, nel corso della serata di ieri, martedì 31 dicembre, sono comparse per un attimo alcune fotografie private della persona addetta alla cura dei canali social del talent show.

Insomma, si trattava dell’ultimo dell’anno e si sa, in queste occasioni, la svista è sempre dietro l’angolo, data la concitazione del momento. Chi si è reso protagonista della gaffe social infatti deve aver semplicemente confuso il profilo di Amici con il suo, privato, e ha quindi condiviso alcuni degli scatti della serata in compagnia di amici e parenti.

In ogni caso non si è certo trattato di una svista grave: nel giro di pochissimi secondi infatti, resosi conto dell’errore, chi di dovere ha eliminato le immagini postate, facendo tornare tutto nella normalità. Come insegna la storia però, all’occhio attento del web non sfugge nulla e così, anche se quelle fotografie sono rimaste sul profilo di Amici per poco tempo, molti fans della trasmissione, e non solo, le hanno notate e iniziato a farle girare per tutto il web.

Internet in questi casi non perdona, ed ecco che in men che non si dica su X, ex Twitter, sono comparsi i primi video dell’accaduto, diventati in poco tempo virali. Insomma, errare è umano e, così come sottolineato da molti utenti del web nelle ultime ore, la gaffe è stata fatta sicuramente in buona fede e per questo non andrebbe di certo condannata.

Una cosa però è certa: a questo punto i fans della trasmissione non vedono l’ora di vedere cosa accadrà il prossimo Capodanno!