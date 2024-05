Amici, cala il gelo tra Mida e due ex allievi: di chi si tratta e perché

Ieri sera, sabato 18 maggio, si è conclusa la 23esima edizione di Amici con la vittoria di Sarah Toscano. Per l’occasione, molti ex allievi del talent show hanno espresso la loro vicinanza ai finalisti tramite alcuni messaggi social. Anche in questa occasione, all’occhio attento del web non è sfuggito un dettaglio circa il comportamento di Nicholas Borgogni, ex ballerino della scuola di Amici. Un atteggiamento che ha scatenato l’ira di Mida che, non appena ha ripreso possesso dei suoi profili social, ha preso una decisione che non è di certo passata inosservata ai suoi followers.

Nicholas Borgogni vs Mida

Ieri sera, Nicholas Borgogni ha voluto esprimere la sua vicinanza ai suoi ex colleghi del talent show di Maria De Filippi. A tutti tranne Dustin e Mida. Il ballerino ha infatti dedicato belle parole a tutti a iniziare da Holden, al quale ha scritto “Bella per il maestro. Una persona a cui voglio particolarmente bene. Prenditi tutto! Ci vediamo fuori“, fino a Petit, “Fratello mio, che percorso. A presto”. Per concludere, un messaggio anche per Marisol, “Super felice per te. Hai fatto IL percorso“, e per Sarah, “Brava piccola, ci vediamo presto”.

Niente però per gli altri due finalisti Dustin e Mida. Un errore oppure una mossa intenzionale? Molti propendono per la seconda ipotesi anche se nessuno ha idea di quale possa essere il motivo per il quale Borgogni abbia deciso di non dedicare un messaggio a Dustin.

Lampante è invece la ragione per la quale Mida manca nelle stories del ballerino: in molti ricorderanno che nel corso dei daytime della trasmissione sono state tante le occasioni nelle quali i due si sono scontrati e questo non poteva che essere l’epilogo scontato del loro travagliato rapporto. Inoltre, non è la prima volta che Nicholas si rende protagonista di mosse social contro Mida.

Mida, dal canto suo, non ha preso bene questa esclusione e ha reagito prendendo una decisione drastica.

La reazione di Mida

Il giovane cantante, una volta tornato in possesso dei suoi profili social e appreso di essere stato escluso dalle stories di Nicholas Borgogni, ha fatto una mossa che non è di certo passata inosservata.

Il cantante ha infatti smesso di seguire su Instagram sia Nicholas che Lil Jolie, che insieme al ballerino aveva criticato duramente Mida per il suo comportamento nei confronti di Gaia De Martino dopo la fine della loro storia d’amore.

Come anticipato, la mossa del cantante è stata subito notata da molti fan di Amici, che a loro volta si sono riversati su X, ex Twitter, per commentare l’accaduto. “Stiamo godendo”, “Ha fatto bene”, “Ma è una battuta?”, “Che idolo“, “Il minimo dopo quello che gli hanno detto”, “Io non penso che gliene fregherà qualcosa”, “E fa bene, applausi“, sono solo alcuni dei commenti che sono stati postati dagli spettatori del talent show dopo la decisione di Mida di escludere i suoi due ex compagni di viaggio dai suoi profili social.

Va detto però che, dopo poco, Mida pare aver avuto un ripensamento e ha quindi deciso di tornare a seguire il ballerino. Nessuna riconsiderazione però nei confronti di Lil Jolie che ancora adesso risulta bannata dai profili social del giovane cantante.