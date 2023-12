Amici, bufera sulla Rai per l’ospitata di Rose Villain: il caso

Rose Villain ha presentato ad Amici il suo singolo Io, me e altri guai ed è subito scoppiata la polemica. Il regolamento di Sanremo, infatti, vieta ai cantanti annunciati come in gara alla 74esima edizione della kermesse musicale di andare ospiti, per esibirsi, in trasmissioni che non sono Rai. La presenza di Rose Villain, annunciata nella giornata di domenica 3 dicembre come una dei 30 artisti partecipanti a Sanremo 2024, su Mediaset non è passata inosservata.

Il caso Rose Villain ad Amici

Dato quanto accaduto, qualcuno come il magazine MowMag paventava una possibile esclusione della cantante da Sanremo 2024. D’altra parte, proprio il regolamento sopra citato aveva fatto saltare l’ospitata di Mahmood a Che Tempo Che Fa, in quanto anche il cantante, già vincitore della kermesse nel 2019 e nel 2022, rientra nei 30 scelti da Amadeus. Tornando però al caso di Rose Villain, il problema sarebbe presto rientrato. Come spiegato da Adnkronos, l’ospitata della cantante nella trasmissione condotta da Maria De Filippi sarebbe stata registrata nei giorni precedenti, quindi quando ancora non si sapeva se Rose Villain sarebbe o meno stata presente a Sanremo 2024. In sostanza, non ci sarebbe stata alcuna violazione del regolamento.

Sanremo 2024: nomi di peso tra gli esclusi

Come accennato poc’anzi, Amadeus ha annunciato 27 dei 30 cantanti in gara a Sanremo 2024 nella giornata di domenica 3 dicembre, in occasione del Tg delle 13:30. Gli ultimi 3, com’è ormai noto, proverranno direttamente da Sanremo Giovani, con la serata finale prevista su Rai 1 per il prossimo 19 dicembre. Nei giorni scorsi il conduttore e direttore artistico della kermesse aveva reso noti i nomi di co-conduttori e co-conduttrici delle cinque serate: Marco Mengoni nella prima, Giorgia nella seconda, Teresa Mannino nella terza, Lorella Cuccarini nella quarta e Fiorello nella quinta.

A poche ore di distanza dall’annuncio dei cantanti in gara, inoltre, è iniziato a trapelare qualche escluso alla prossima kermesse. Spiccano alcuni nomi di peso, come quelli di Michele Bravi, Arisa ed Ermal Meta. Rientrerebbero tra coloro che non sono stati scelti anche Al Bano, Malika Ayane, Patty Pravo e Marcella Bella. Tra gli esclusi, inoltre, ci sarebbero anche due vecchie conoscenze di Amici come Luigi Strangis e Alex Wyse.