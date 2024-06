Amici, brutte notizie dalle classifiche musicali. Che disastro!

Duro colpo per Maria De Filippi. Mentre sono già in atto i casting per scovare gli aspiranti ballerini/e e cantanti che prenderanno parte alla prossima edizione di Amici, si continua a osservare ai dati che riguardano il posizionamento nelle classifiche musicali dei singoli e album firmati dai concorrenti dell’ultima edizione del celebre talent show. Numeri tutt’altro che confortanti dal momento che questa settimana nessuno degli ex allievi di Maria De Filippi è risultato essere tra i primi 50 della classifica FIMI.

La classifica FIMI degli ex Amici: un vero disastro!

Si tratta di una vera e propria débacle per gli ex allievi del celebre talent show. Come anticipato, FIMI ha rilasciato la classifica dei 50 album più ascoltati in Italia e nessuno degli ex partecipanti di questa edizione del talent di Canale 5 è presente. Infatti, per riuscire a trovare un ex allievo di Maria De Filippi è necessario scendere un bel po’.

Il primo che spunta nella classifica degli EP è Petit, ma il suo nome compare solo al 54esimo posto. A seguire, si trova Mida che, con il suo album Il Sole dentro, si attesta alla 57esima posizione. Per concludere, la vincitrice del programma, Sarah Toscano, è scesa addirittura al 61esimo posto.

Ma non è finita qui perché se si vanno a cercare altri celebri protagonisti dell’ultima edizione del talent show, le cose non migliorano affatto: per esempio, al 66esimo posto della classifica si trova un famoso ex allievo di Rudy Zerbi, Holden.

La situazione dei singoli

Per quanto riguarda i singoli, la situazione è leggermente differente e a farla da padrone è nuovamente Petit che, con il singolo Mammamì, si attesta al 33esimo posto. Un buon risultato anche se in discesa rispetto alla scorsa settimana.

Il dato negativo è che, oltre a Petit, nelle prime 100 posizioni della classifica non ci sono altri ex allievi di Maria De Filippi. La sorpresa è stata quindi non vedere più Rosso Fuoco di Mida, che fino a pochissimo tempo fa era considerato il vero e proprio inno di Amici 23, e Sexy Magica cantato dalla vincitrice di questa edizione del talent.

Insomma, una situazione non certo ottimale e che molti sperano possa essere ribaltata, o quantomeno migliorata, dalla partecipazione dei diretti interessati in qualche programma televisivo dedicato al panorama della musica, come Battiti Live.