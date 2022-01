Amici, Briga scrive a Crytical: non solo la musica in comune, il messaggio

Un giorno importante oggi, 10 gennaio 2022, per l’allievo della scuola e anche per il cantante di Sei di mattina

La nuova canzone di Crytical di Amici 21 porta anche la firma di Briga. I fan del giovane allievo lo sapevano già, ma oggi è stato un giorno importante per lui. Per questo l’ex allievo non ha fatto mancare il suo sostegno. Tra Briga e Crytical pare essere scattata la scintilla artistica – quella vera, non come Alex Belli e Soleil Sorge al GF Vip – e hanno dato vita a una collaborazione. Oggi è un giorno importante perché da mezzanotte è disponibile il suo primo inedito nel talent show, che si intitola Casa Mia. La produzione è di Tom Beaver.

Il brano è stato scritto da Crytical e Briga insieme ed è una canzone di cui entrambi vanno molto fieri. E proprio oggi è arrivato il messaggio di Briga per Crytical. Il cantante ha condiviso tra le sue storie il brano Casa Mia segnalando la sua uscita oggi e ha inviato tutti ad ascoltarla. Nel farlo si è complimentato molto con il giovane allievo di Amici 21:

“Ho dato una mano a Crytical nella scrittura di questo suo inedito. Penso sia un ragazzo che nonostante i 17 anni sia già padrone delle sue parole”

I due non hanno solo la musica in comune, perché a fine messaggio, invitando tutti ad ascoltare la canzone, Briga ha scritto che oggi è il compleanno di entrambi. “Ascoltatelo, tra l’altro oggi è anche il nostro compleanno”, queste le sue parole. Insomma, oggi compiono gli anni sia Briga sia Crytical ed è anche uscito il loro primo brano insieme, e chissà che non sia solo l’inizio della collaborazione. Un giorno davvero ricco di eventi e i due hanno in comune quindi non solo il talento per la scrittura e la musica, ma anche il giorno del compleanno.

A Briga insomma piace molto Crytical, anche lui ha visto qualcosa in questo giovane talento di Pescara, così come buona parte del pubblico. Non a caso quando non si è visto per un lungo periodo nelle puntate, anche nel daytime, molti si sono preoccupati. Qualcuno ha anche temuto un’eliminazione, ma difficile pensare che un allievo lasci la scuola a telecamere spente. Infatti domenica Crytical è tornato ad Amici 21 e ha anche convinto Arisa, ospite per la gara interna tra cantanti.