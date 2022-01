Amici 21, Crytical svanito nel nulla: assente a Capodanno, parla la mamma

C’è ancora chi si chiede che fine ha fatto Crytical ad Amici 21. Il rapper ha saltato gli ultimi appuntamenti su Canale 5, tra pomeridiano e daytime, ma non era il solo. Anche i ballerini Mattia e Christian erano assenti da molto tempo, ma sono tornati nei video speciali delle feste di Natale. Come loro a un tratto anche Rea non si vedeva in casetta e tutto lasciava pensare che avessero l’influenza. Una condizione che fa sì che scatti una sorta di isolamento, non solo per il Covid – visto che sono tutti sotto controllo, isolati e tamponati – ma soprattutto perché vivendo insieme rischiano di ammalarsi tutti insieme.

Per questo chi prende l’influenza si isola in una stanza e se frequenta gli spazi comuni indossa una mascherina. Questo almeno è capitato anche l’anno scorso. Come specificato in apertura, Mattia e Christian hanno partecipato alla cena di Natale, Crytical è sparito anche a Capodanno. Dove è finito il rapper? Il giovane è uno degli ultimi allievi entrati nella scuola ma è già molto amato sui social, per questo il pubblico non vede l’ora di vederlo in onda. E di avere sue notizie, soprattutto. Così appena è uscito il video del Capodanno di Amici 21 su Witty tutti sono andati a caccia di Crytical.

Crytical però non c’era alla festa di Capodanno e su Twitter è iniziata la danza delle ipotesi. C’è chi ha pensato che abbia trascorso le festività da solo, rinchiuso da qualche parte e lontano dalla casetta. Oppure c’è chi si è semplicemente chiesto dove fosse finito. In tutto ciò la spiegazione può essere solo una: è stato male più a lungo dei suoi colleghi e non ha potuto fare ritorno in casetta per Capodanno.

A far luce ulteriormente sul cantante è stata la madre. La signora è intervenuta sui social per tranquillizzare i tanti che sostengono il giovane allievo. Crytical ci sarà nella prossima puntata di Amici 21, lo ha confermato sua mamma: “Domenica il fantasma ricomparirà”. La notizia ha subito fatto il giro di Twitter e non solo. Nulla esclude che la registrazione, prevista in un primo momento per ieri, sia stata posticipata a fine settimana per permettere al ragazzo di rimettersi del tutto e partecipare.

Tutti abbiamo passato un capodanno di merda ma comunque non tanto di merda quanto quello di Crytical rinchiuso in qualche bunker segreto sulla Tiburtina #Amici21 — Linda senza occhi blu (@Linda08957695) January 4, 2022