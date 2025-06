Amici, Biondo si sposa a gran sorpresa: chi è la futura moglie

Biondo, al secolo Simone Baldasseroni, si sposa. Il rapper ex allievo di Amici e attore romano classe 1998 ha annunciato che convolerà a nozze attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram. La futura moglie è naturalmente la sua attuale fidanzata, Anna Dvalishvili. Si è capito che c’è il matrimonio all’orizzonte da uno scatto, postato in un album fotografico, in cui si vedono Biondo e la ragazza sfoggiare due anelli.

Biondo si sposa con Anna Dvalishvili

Il carosello di foto è stato divulgato dal rapper sui suoi account nelle scorse ore. I fan hanno immediatamente notato l’immagine relativa agli anelli. Nello specifico, sull’anulare della mano di Biondo si vede una fedina mentre su quello di Anna spicca un rubino incastonato tra i diamanti. Trattasi di gioielli tipici delle promesse di matrimonio. Insomma, pochi dubbi sul fatto che ci sono le nozze in vista.

Ulteriore prova del fatto che i due giovani hanno deciso di sposarsi è giunta dal commento del rapper all’album fotografico. “Amore, sei l’unica ragione per cui non mi sento solo”, ha digitato Biondo, riservando alla sua dolce metà parole al miele. I fan della coppia hanno commentato con entusiasmo la dolce notizia.

Chi è Anna Dvalishvili? Della donna si sa molto poco. Le uniche informazioni sul suo conto sono ricavabili dalla biografia del suo profilo Instagram in cui fa sapere di essere una “scrittrice”. Il suo account è privato e ha un seguito di circa 20 mila followers.

Da quanto stanno insieme il rapper e la ragazza? Anche su tale fronte si hanno poche notizie. La prima foto assieme risale a dicembre 2024. Sembra però che la relazione sia cominciata un anno prima dall’uscita allo scoperto. Biondo è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata, preferendo non attirare su di sé le attenzioni del gossip del Bel Paese.

L’esperienza ad Amici di Maria De Filippi e la storia con Emma Muscat

Dal novembre del 2017 al maggio 2018 partecipò alla diciassettesima edizione di Amici di Maria De Filippi, venendo eliminato durante la fase finale. Nella scuola conobbe Emma Muscat, con la quale iniziò una love story che giunse al capolinea nel 2019. La cantante, di recente, ha annunciato di essere incinta.