Amici, Biondo in lacrime: la confessione a sorpresa del cantante

Biondo dopo Amici, continua il successo del cantante

Nonostante la sua edizione sia finita da un bel po’ Biondo sta avendo successo dopo Amici di Maria De Filippi, nel senso che si è ritagliato uno spazio nel mondo della musica e i suoi singoli continuano ad essere scaricati; ne è un esempio lampante il pezzo Japan1ce che ha superato il milione di visualizzazione di YouTube e che ha visto impegnato per molto tempo il cantante. Non si tratta di un risultato scontato – conviene ribadirlo – perché dei vincitori di Amici o comunque di quelli più in vista sono davvero pochi coloro che sono riusciti a imporsi e a fare numeri soddisfacenti: tutto il resto aspetta ancora la sua occasione di rilancio che si spera arriverà presto, soprattutto per alcuni. Oggi Biondo ha scritto tra le sue storie Instagram un messaggio che avrà senz’altro sorpreso i fan per i toni che il cantante ha usato.

Amici, Biondo parla ai fan: “Le lacrime agli occhi”

“Sto incidendo – queste le parole di Biondo – una strofa scritta con le lacrime agli occhi. Darle vita dopo tempo è una sensazione strana. Attraverso la musica – ha poi aggiunto – si possono rievocare ricordi indissolubili; questa è la ragione per cui la musica, vuoi o non vuoi, è destinata a non morire. Perciò anche se in futuro saremo dominati da robot quegli str…i non potranno mai rubarci il lavoro”. Tante emozioni insomma per quello che sarà con tutta evidenza il prossimo pezzo del cantante e che a quanto pare evocherà molti ricordi che scatenano in lui un mare di emozioni legate a tanti ricordi. Di cosa si tratterà mai? C’entra l’infanzia? Un famigliare? Un vecchio amore, come ad esempio Emma Muscat? Chissà.

Le ultimissime su Biondo ed Emma

I due in effetti non stanno più insieme da un bel po’ di tempo, anche se si sono lasciati in buoni rapporti; non ci sorprenderemmo di conseguenza se il riferimento fosse proprio a lei e a nessun altro sebbene è tutto fuorché scontato, visto che la vita di una persona è segnata profondamente non solo da vicende amorose. Ad ogni modo lo scopriremo presto, e non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo!