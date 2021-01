Amici, Arianna mente ad Arisa e il video la incastra: Kika e Raffaele stufi

Arianna Gianfelici ad Amici 20 ne ha combinata un’altra delle sue secondo gli altri allievi. Nel daytime di ieri è andata in onda la richiesta di Rudy Zerbi di una sfida contro un cantante seguito da Arisa. Per lui è indifferente il nome, purché sia tra Arianna, Kika e Raffaele. I ragazzi dopo il video di Rudy hanno parlato di quanto appena visto e si sono confrontati. Tutti più o meno erano d’accordo sul fatto che Arianna meritasse di andare in sfida rispetto agli altri due, ma lei ad Arisa ha riportato altro. A lezione con l’insegnante infatti la cantante ha detto che in casetta è stato fatto il nome di Raffaele, perché più pronto e perché con lui sarebbe stata una sfida equa.

Arisa ha poi rivelato a Kika e Raffaele quanto appena detto da Arianna e i due non hanno reagito molto bene, visto che si trattava di una bugia. In casetta Raffaele si è sfogato contro la cantante, dicendo più volte che lei non meriterebbe un banco nella scuola. E che non si impegna abbastanza, anzi è più impegnata ad occupare un letto. Ha elencato una serie di motivi per i quali secondo lui Arianna non sarebbe nata per fare la cantante, poi lo ha detto anche a lei. Arianna è scesa dalle nuvole e non riusciva a capire perché Raffaele le stesse dicendo queste cose, così le è stato spiegato di Arisa. Ebbene, Arianna ha negato di aver detto ciò che invece aveva effettivamente detto.

Ha comunque precisato che non aveva agito con cattiveria facendo il nome di Raffaele: “Non era un detto deve andare Raffaele perché deve uscire. Ho detto alcune persone hanno pensato… Non era detto in modo cattivo come pensate voi”. Gli altri allievi le hanno spiegato che il problema non era pensare che Raffaele dovesse andare in sfida quanto parlare a nome di tutta la casetta dicendo per giunta cose non vere. Kika non le ha mandate a dire all’altra cantante:

“Smettila di prenderci per il c..o e di dire che noi siamo i lupi del branco, perché il primo lupo sei proprio tu. Fai la faccia buona e fai il doppio gioco, se non il triplo”.

Arianna ha insistito nel sostenere di non aver parlato a nome di tutti, poi ha aggiunto: “Se ho detto questo non me lo ricordo”. Kika l’ha invitata a fare un esame di coscienza, visto che ha tirato in ballo tutti e non doveva farlo. La stessa Arianna ha ammesso che in casetta era stato fatto il suo nome a proposito di chi doveva andare in sfida. Poi ha invitato Kika a starne fuori, irritando ulteriormente la cantante perché anche lei fa parte del gruppo quindi la cosa la riguardava eccome. Kika contro Arianna ha detto:

“Fly down e prima di parlare collega il cervellino. Prima di dire lupi agli altri fatti un esame di coscienza e pensa a quello che dici. Perché poi a un certo punto alle persone scatta l’ignoranza e te lo dice in faccia che sei una grandissima falsa”.

A questo punto Arianna ha chiesto di vedere il video di quel momento con Arisa. La produzione ha subito accontentato l’allieva e lo ha mostrato a tutti in sala. A questo punto Arianna non ha potuto fare altro che ammettere l’errore:

“Ho sbagliato a dire tutti, ma non l’ho detto perché pensavo che Arisa veniva condizionata e mandava in sfida Raffaele. Non so perché l’ho detto”.

In tutto ciò, la sfida della discordia è già andata in scena nella registrazione di ieri. La puntata andrà in onda domani e si conosce già l’esito: uno di loro tre ha lasciato la scuola.