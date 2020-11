Amici, Arianna accerchiata: “Mi avete massacrato”, cosa è successo

La cantante ha usato il telefono più volte quando non era consentito e gli altri allievi glielo hanno fatto notare. Lei prima non reagisce bene, poi capisce: primi scontri nella casetta

Primi scontri nella nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. La destinataria di uno sfogo quasi collettivo della classe è stata Arianna Gianfelici, che ha usato il telefono quando non era consentito. I ragazzi vivono tutti insieme in casetta e ci sono delle regole ben precise sull’uso dei cellulari. Alcuni degli allievi non le rispettano e usano il telefonino al di fuori dell’orario in cui è permesso. Una delle prime a essere stata beccata è stata proprio Arianna, che però, stando ai racconti dei ragazzi, ha prima detto di aver capito l’errore e poi lo ha rifatto poco dopo.

Tutto è partito da una puntata del daytime che i ragazzi hanno visto tutti insieme. Vedendo la scritta in rosso sulla schermata mentre Arianna usava il telefono sotto le coperte, Kika ha provato a parlare con la sua compagna di classe per farle capire che non è rispettoso. La cantante di Arisa ha detto che Arianna non è stata corretta, perché tutti hanno esigenza di sentire le persone a casa ma non lo fanno. Le ha poi detto che se ha bisogno di sentire qualcuno può farlo presente. Arianna non ha risposto benissimo: “Ma senza dubbio, infatti non levo tempo a voi”.

Esa le ha fatto notare che in realtà oltre a essere irrispettoso verso tutti è anche un rischio, perché se dovesse sbagliare ancora toglierebbero a tutti la possibilità di usare il telefono. Inoltre lei rischia di finire in sfida come provvedimento disciplinare. Le regole della convivenza sono chiare e forse dure da accettare, ma vanno seguite per il quieto vivere e per non far pagare a tutti l’errore di un singolo. Anche Leonardo ha preso la parola per dire ad Arianna di essere molto arrabbiato con lei. Pare infatti che i due abbiano già parlato precedentemente di questo comportamento di Arianna e che lei gli avesse detto di aver compreso. Poi però Leonardo ha beccato di nuovo Arianna col telefono in mano fuori orario.

Il cantante si è quindi sentito preso in giro e non gli va che succede. Arianna si è difesa dicendo che avrebbe usato prima il telefono e non lo avrebbe però usato dopo come tutti, ma non spetta a lei decidere quando usarlo: Esa e Leonardo glielo hanno fatto notare. Anche Martina è intervenuta perché non ha gradito il comportamento di Arianna in precedenza. Così lei ha sbottato: “Ma chi vi ha detto niente, questo voglio capire io. Mi avete massacrato. Io senza telefono non ci so stare”. Poi è uscita in veranda ed era molto alterata. Giulio ha raggiunto Arianna, che si è sfogata:

“Io sono dipendente dal telefono, faccio fatica a starne senza. A loro piace, loro si sfogano. Io sono venuta qui per cantare, non per diventare famosa”.

Alla fine Arianna ha capito di aver sbagliato e lo ha ammesso parlando tra sé e sé, in veranda. Ha capito di dover cambiare atteggiamento per restare nella scuola, dopo averla tanto sognata. Si è anche sfogata con Kika e Rosa, dicendo che non vuole essere una delusione per sua mamma. Ha anche paura di non rendere orgoglioso il suo papà, che è venuto a mancare qualche anno fa. A fine puntata, però, anche altri allievi hanno usato il telefono fuori orario: Sangiovanni, Evandro, Leonardo e Letizia.