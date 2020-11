Amici 20, Arianna si racconta: “Papà morto in un incidente, ero con lui”

Arianna Gianfelici è una cantante di Amici 20 e oggi nel secondo giorno di daytime su Italia 1 ha parlato di suo padre. Insieme a lei c’era Martina, la ballerina di latino-americano, e le due in veranda hanno scoperto di avere qualcosa in comune. Si sono ritrovate a parlare infatti dei loro papà, entrambi venuti a mancare qualche anno fa. Le due concorrenti di Amici 20 si sono quindi aperte e hanno raccontato come è successo. Martina forse racconterà più in là meglio la sua storia, ma la cantante invece si è già aperta di più.

Il papà di Arianna di Amici è morto quattro anni fa. La cantante ha raccontato a Martina che è grazie a suo padre se è riuscita ad affrontare la prima puntata e a prendere il banco. “Mio padre mi ha dato una forza assurda”, ha detto rivolgendosi a Martina. Quest’ultima ha intuito che il genitore dell’altra è venuto a mancare e glielo ha chiesto direttamente. Quindi si sono ritrovate a parlare di questo grande dolore che hanno vissuto entrambe.

Martina, la ballerina già al centro del gossip, ha raccontato che suo papà è venuto a mancare quando lei aveva dieci anni. Era in macchina e stava andando a lavoro. Ci sarebbe dovuta essere anche lei, ma non c’era. Più recente invece è la scomparsa del papà di Arianna. La cantante ha raccontato:

“Abbiamo fatto un incidente in moto insieme. A lui è preso un infarto mentre guidava. Siamo finiti dentro un burrone”.

Arianna e Martina erano d’accordo sul fatto di aver partecipato ad Amici di Maria De Filippi anche per i loro papà, oltre che per loro. E che i genitori sono di sicuro fieri di loro due, ovunque si trovino. “Ci hanno messo una mano sulla testa oggi”, ha aggiunto la cantante. Quando è arrivata in casetta, inoltre, Arianna ha sussurrato tra sé e sé: “Saresti fiero di me”.

Nel daytime di Amici di oggi è andato in onda anche un audio in cui Martina parla di suo papà. Ha raccontato che durante una gara di canto ha portato sul palco Destinazione paradiso, la stessa canzone con cui si è presentata ad Amici. Verso fine esibizione i riflettori hanno illuminato il pubblico e Arianna ha visto suo papà in lacrime, che poi le ha detto di aver capito la sua passione. Per questo da quel momento Destinazione paradiso è diventata importante per lei: “Per me quella canzone vuol dire mio padre”.