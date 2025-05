Amici, anticipazioni puntata 3/5: chi al ballottaggio ed i due eliminati

Domani sera andrà in onda su Canale 5 la settima puntata della fase serale del talent show Amici di Maria De Filippi. Ieri, 1 maggio, si sono tenute le registrazioni e di conseguenza sul web sono state già diffuse alcune anticipazioni in merito a quello che accadrà. Nello specifico è stato rivelato chi ha dovuto abbandonare la scuola tra TrigNO e Chiara, finiti al ballottaggio la scorsa settimana, ed i nomi dei nuovi allievi a rischio eliminazione.

L’eliminato tra TrigNO e Chiara

Come di consueto ogni sabato domani sera andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Le registrazioni della stessa sono avvenute ieri, giovedì 1 maggio. Di conseguenza già sono state diffuse alcune anticipazioni in merito a quello che vedremo domani. La puntata si aprirà con il ballottaggio tra TrigNO e Chiara, il cui esito era stato rimandato a causa del rifiuto di uno dei giudici, Cristiano Malgioglio, di scegliere chi tra i due eliminare. Alla fine a lasciare la scuola di Amici sarà la ballerina di Alessandra Celentano. Il suo addio, tuttavia, sarà dolce amaro. Maria De Filippi, stando a quanto si può leggere sul web, la inviterà difatti a tornare come professionista a settembre.

L’indiscrezione sul secondo eliminato

Chiara non sarà l’unica a dover abbandonare il talent. Ci sarà difatti una seconda eliminazione a fine puntata. Stando alle anticipazioni sul web i tre allievi a finire al ballottaggio saranno Francesco, Jacopo Sol ed Alessia. Il primo a salvarsi tra loro sarà Francesco. La sfida finale, quindi, verrà disputata tra Jacopo Sol ed Alessia. Sebbene non sia stato ancora svelato il nome dell’eliminato, che verrà annunciato da Maria De Filippi al loro ritorno in casetta domani sera, sul web è stata lanciata un’indiscrezione a riguardo. Nello specifico a dare l’anticipazione è stato Lollo Magazine. Stando a quanto scritto sul portale a lasciare la scuola sarà il cantante. Per il momento, tuttavia, si tratta di un rumor. Non resta che aspettare la puntata di domani per capire se effettivamente ad abbandonare il talent sarà Jacopo Sol o meno.