Amici anticipazioni, nuovi eliminati e scontri accesissimi: la corsa al Serale è iniziata

Anticipazioni Amici, alta tensione in classe prima del Serale

Ad Amici 19 l’aria si sta facendo tesissima, visto che i ragazzi si stanno sfidando per prendere il posto dei migliori e aggiudicarsi il premio finale che molto probabilmente corrisponderà in una maglia del Serale; non ne abbiamo ancora le prove ma, dato che sono i professori a giudicare ogni sfida e considerando che il migliore sarà decretato dopo una serie innumerevoli di scontri, un’eventualità del genere è tutt’altro che da escludere. Oggi a far parlare molto di sé è stata Martina Beltrami che ha sfidato Nyvinne Pinternagel e che non ha accettato il fatto che tutti abbiano considerato la performance di quest’ultima migliore della sua; ad arrabbiarsi è stato soprattutto Jacopo Ottonello che dopo essersi sentito dare assieme a tutti gli altri della “faccia di m…a” è scoppiato a piangere. Effettivamente Martina dovrebbe regolarsi perché non è la prima volta che esagera con giudizi e accuse ai ragazzi.

Amici anticipazioni, l’eliminata di domani è Giorgia Lopez

Oggi la puntata si è conclusa con un video relativo a ciò che accadrà nella puntata di domani. Non vorremmo sbagliarci ma il filmato dovrebbe far riferimento a quanto vi abbiamo svelato prima delle festività natalizie, quando guardando le storie di Javier Rojas siamo riusciti a scoprire che Giorgia Lopez è stata eliminata dalla commissione che – come emerge chiaramente dal video – intende scegliere non tra più e meno bravi ma solo tra i più talentuosi: una scelta legittima – è vero – ma che farà senz’altro danni.

Serale Amici, i ballerini e i cantanti che non sono a rischio

Ricordiamo che non sappiamo ancora quanti saranno i posti del Serale e come essi saranno determinati. Dovendo fare dei pronostici tuttavia i concorrenti che ci sembrano più al sicuro sono:

Cantanti

Gaia; Martina; Nyv; Giulia; Skioffi.

Ballerini

Talisa; Javier; Federico.

Tutti gli altri invece ci sembrano per una ragione o per l’altra a rischio; staremo a vedere a questo punto come si metteranno le cose. Restate con noi!