Amici anticipazioni: assenza alunno e Elena D’Amario resta svestita

Nuova registrazione e nuove anticipazioni: giovedì 9 novembre è stata messa in cantiere una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, quella che si vedrà in onda domenica 12 novembre 2023, a partire dalle 14.00 circa su Canale 5. mici News. Ecco cosa è emerso, secondo quanto rivelato da “Amici News. Da segnalare che Simone non è stato presente in puntata. Il motivo dell’essenza non è stato rivelato. Il suo banco c’era.

Ospiti della puntata: Irama, Rkomi, parte del cast di Mare Fuori, Tommaso Paradiso, Rossella Brescia e Giordana Angi.

Amici 23, gara di scrittura: Giordana Angi come giudice

La puntata è cominciata con una gara di scrittura. Ospite e giurata Giordana Angi. Le sfide:

Holy Francisco ha cantato Bellissimissima di Alfa

Mida ha cantato Piccola stella senza cielo di Ligabue

Petit canta Parlami di Fasma

In questa sfida gli alunni hanno dovuto redigere un tema sulla donna. Petit ha parlato, tramite le sue strofe, di sua madre, Mida di una giovane che soffre di disturbi alimentari. A spuntarla è stato Petit. Il musicista ha trionfato ottenendo un punto in più da sommare ai voti ricevuti nella gara canto, per tutta la sua squadra.

Gara di canto, la classifica

Di seguito la nuova classifica provvisoria di canto

Lil Jolie

Sarah

Holden

Petit

Mida

Mew

Ayle

Holy Francisco a pari-merito con Stella

Matthew (ultimo nella gara andrà in sfida la prossima settimana)

Approfondimenti:

Lil Jolie ha intonato il celebre brano di Anna Oxa Un’emozione da poco. Tommaso Paradiso, ospite, le ha “proposto” di fare un pezzo con lei quando ce ne sarà l’occasione.

Holden ha intonato l’immortale Il mio canto libero di Lucio Battisti. Il cantante ha avuto problemi nel corso della performance, ma è riuscito a riprendersi e a ripartire.

Petit ha cantato la canzone di Vasco Rossi Come nelle favole

Sarah ha cantato Love me like you do

Mew ha cantato una canzone di Patti Pravo

Ayle ha cantato Heroes di David Bowie

Holy Francisco ha cantato Stanza singola di Franco126 – Stella

Mida, Petit e Holden hanno cantato anche i loro inediti.

Gara ballo, la classifica

Dustin

Kumo

Marisol

Gaia

Giovanni

Sofia

Chiara

Nicholas

Elia

Tra Kumo, Elia, Chiara e Giovanni per la sfida “La mia storia” “la mia coreografia” a trionfare è stato Kumo. Il ballerino ha ottenuto una borsa di studio a Madrid.

Curiosità e gossip: D’Amario rimane senza abiti

Mew non è stata bene per tutta la puntata per Metthiew. Lui ha tentato di rassicurarla spiegandole che la settimana prossima darà il cento per cento. Elena D’Amario quando ha dovuto dimostrare la coreografia con Umberto, danzando, è rimasta senza abiti.