Amici, Anna Pettinelli deride e imita concorrente: “Quando canta…”

Nella puntata del daily di Amici di Maria De Filippi andata in onda su Canale 5 questo pomeriggio, Anna Pettinelli e Raimondo Todaro hanno convocato la propria squadra. Dopo aver parlato con gli allievi, motivandoli e commentando i loro punti di forza, gli insegnanti hanno colpito pesantemente le squadre avversarie. I due hanno difatti iniziato ad elencare le debolezze degli altri concorrenti ed in particolare Pettinelli si è addirittura abbandonata ad un’imitazione di uno di loro.

Il ragazzo in questione è il cantante Holden, membro della squadra di Rudy Zerbi ed Alessandra Celentano. Il ragazzo era già finito precedentemente nel mirino di Lorella Cuccarini, la quale aveva detto su di lui:

Per me è un punto interrogativo.

La maestra ha fornito come motivazione delle proprie parole l’eccesiva timidezza ed introversione del cantante. Pettinelli ci è andata invece giù più pesante. A non convincerla affatto è in particolar modo la posizione assunta dall’allievo mentre canta. Questa è stata perfino oggetto di imitazione da parte dell’insegnante.

A riguardo Anna ha affermato:

L’espressione è questa, l’occhio sbarrato e quando canta fa sempre così… Aaaaaah!

Ha quindi aperto la bocca e sbarrato gli occhi, facendo una caricatura di Holden e portandosi le mani vicino al volto.

Ha poi aggiunto, in merito al modo di cantare del ragazzo:

Holden canta tutto uguale. Un pezzo dei Coldplay o un pezzo di Battisti ha sempre quell’intonazione. E’ sempre inespressivo, è un tronco in mezzo allo studio, non si muove, non esprime niente. Sull’interpretazione e sullo staging è poca roba.

L’unico punto a favore del cantante è il suo singolo, che ha definito forte. Tuttavia ci ha tenuto a precisare come anche quelli dei suoi allievi siano altrettanto buoni. Raimondo Todaro, nonostante sia scoppiato a ridere dopo l’imitazione di Holden fatta da Anna Pettinelli, ha cercato di smorzare un po’.

L’insegnante ha difatti affermato:

Sta carica la Pettinelli!

Anna non si è tuttavia placata, rispondendo prontamente:

Non è che sto carica. Vi dico quello che penso e quali sono secondo me i punti deboli.

Pettinelli ha quindi risposto a tono alle critiche mosse precedentemente dalla squadra di Zerbi e Celentano. Chissà se al serale saranno tutti altrettanto agguerriti.