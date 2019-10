Amici, Andreas e Veronica: Bisciglia svela un curioso retroscena sui due

Amici, Andreas Muller e Veronica Peparini: Filippo Bisciglia svela un curioso retroscena sulla coppia. La coreografa risponde: “Siamo due matti”

Veronica Peparini e Andreas Muller sono sempre più complici e “matti”. La coppia sbocciata dietro le quinte di Amici di Maria De Filippi, nelle scorse ore, è stata protagonista di un curioso episodio. A spifferarlo è stato, quasi involontariamente, Filippo Bisciglia che attualmente è impegnato come concorrente ad Amici Celebrities. E la vicenda curiosa si lega proprio al talent dei vip di Canale 5. A quanto pare, oggi, il fidanzato di Pamela Camassa ha passato del tempo proprio negli studi Elios dove si registra lo show. E con lui c’era pure la coppia di ballerini. A un certo punto però se ne sono andati e Pippo, con gran sorpresa, li ha visti riapparire su Instagram in una foto in cui sono stati immortalati all’anteprima europea, svoltasi a Roma, del film Maleficent – La Signora del male… Come hanno fatto?

Veronica e Andreas si cambiano in auto: l’anteprima di Maleficient – La Signora del male li attende. Filippo Bisciglia strabuzza gli occhi

Bisciglia ha strabuzzato gli occhi: ma come è possibile che fossero già all’anteprima belli, preparati e tutti in tiro? Il conduttore, su Instagram, ha quindi scritto a Veronica: “Ma dove vi siete cambiati, in macchina? 10 minuti fa eravate agli Elios”. E Pippo ci ha azzeccato. Infatti Veronica ha risposto, confermando la sua congettura. “Sì sì, se ci vedevi… Due matti”, la replica spassosa della Peparini. Insomma, la coppia ha fatto una corsa sfrenata, con tanto di cambio d’auto al volo (nel vero senso della parola), per non mancare all’anteprima di Maleficient, avvenuta poche ore fa, alla presenza di Angelina Jolie e Michelle Pfeiffer.

Amici Celebrities: eliminati e il passaggio di testimone a Michelle Hunziker

Prosegue intanto l’avventura di Filippo Bisciglia ad Amici Celebrities. Anche la sua compagna Pamela Camassa è rimasta in gara. Nell’ultima puntata, andata in onda sabato 5 ottobre, sono stati invece eliminati Ciro Ferrara per i Bianchi e Raniero Monaco di Lapio per i Blu. Si ricorda che il programma, da questa settimana cambia giorno, iniziando ad andare in onda il mercoledì. Inoltre non ci sarà più Maria De Filippi al timone. Queen Mary ha passato il testimone a Michelle Hunizker.