Amici: Andreas Muller spiega perché ha lasciato il programma

By

Il ballerino di origini tedesche non sarà nel cast dei professionisti della ventesima edizione del talent show

Arrivederci Amici. Andreas Muller ha deciso di abbandonare la trasmissione che gli ha regalato successo, popolarità e pure l’amore vista la sua relazione, che procede a gonfie vele, con l’insegnante di danza Veronica Peparini. Dopo aver partecipato alla prima puntata della nuova edizione – quella durante la quale sono stati invitati alcuni ex vincitori del programma – Andreas ha annunciato su Instagram che quest’anno non ballerà su Canale 5.

Una decisione sofferta ma necessaria per Andreas Muller. L’ex vincitore di Amici ha solo 24 anni e ha voglia di nuove esperienze e avventure. Da qui la voglia di lasciare “il porto sicuro” per cercare nuovi stimoli. Stimoli che possano aiutare Andreas a crescere professionalmente e umanamente. Muller ha compiuto questa scelta dopo aver affrontato il periodo della quarantena. Durante il lockdown, dovuto all’emergenza Coronavirus, ha capito di volere di più dalla sua vita in campo professionale.

Nel lungo post apparso su Instagram – con il quale ha voluto ringraziare tutti i telespettatori di Amici che lo hanno sempre supportato e sostenuto- Andreas Muller ha infine voluto omaggiare la compagna Veronica Peparini. La prima a credere nel ragazzo dal punto di vista professionale e a spronarlo di continuo. “Sai già tutto. Non sei sola. Ti amo”, ha scritto Andreas, profondamente innamorato della sua ex insegnante di ballo, oggi complice di vita.

Al momento Andreas Muller non ha svelato i suoi prossimi progetti lavorativi. Al contrario del ballerino, Veronica Peparini resta una certezza ad Amici di Maria De Filippi. La coreografa e ballerina 49enne è confermata nella ventesima edizione della trasmissione come insegnante di ballo. Accanto a lei la veterana Alessandra Celentano e la new entry Lorella Cuccarini.

In una recente intervista concessa a Novella 2000 Veronica Peparini ha ribadito che la differenza d’età – ben 25 anni – con Andreas Muller non è mai stata un problema. I due condividono diverse passioni, tra cui quella per la danza, e valori. Prima di incontrare Muller la Peparini è stata sposata con il ballerino Fabrizio Prolli, dal quale ha avuto i figli Daniele e Olivia.