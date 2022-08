Andreas Muller senza peli sulla lingua. L’ex ballerino di Amici, vincitore dell’edizione 2017, non è nuovo a sfoghi sui social network, dove è molto seguito. Di recente il fidanzato di Veronica Peparini – coreografa e ormai ex insegnante di danza del talent show di Maria De Filippi – ha puntato il dito contro alcuni colleghi ed ex partecipanti del programma di Canale 5.

Andreas Muller ha parlato a ruota libera nelle sue storie di Instagram, facendo domande precise e dirette:

“Posso farvi una domanda, mondo della danza? E mi rivolgo a ballerini, ex concorrenti di talent e direttori/direttrici di varie scuole. Ma ogni volta che portate in giro in maniera fisica coreografie non vostre o semplicemente ripostate sui social in maniera costante tutto l’anno coreografie non vostre o dei vostri best friend per quale motivo non citate/taggate di chi è quel lavoro con cui vi fate pubblicità o ci andate a guadagnare soldi in giro?”

Andreas Muller ha poi concluso:

“Non è per fare polemica, voglio solamente capire cosa spinge il vostro ego ad agire così e avere magari una spiegazione del perché avviene, oltre al fatto di essere ingrati e irrispettosi. Grazie”

Il ballerino ha preferito non fare nomi, almeno per il momento: a chi sarà rivolto il suo sfogo?

L’addio di Veronica Peparini ad Amici

Di recente Veronica Peparini ha annunciato il suo addio ad Amici. Ignote le ragioni di questa scelta, dopo tanti anni di onorato servizio, ma la fidanzata di Andreas Muller si è detta comunque grata per gli anni trascorsi dietro la cattedra degli insegnanti.

La sorella di Giuliano Peparini ha spiegato che lavorare nel programma di Maria De Filippi è stato molto importante per la sua crescita privata e professionale. Veronica ha imparato ad approcciarsi in maniera diversa con i ragazzi, ha lavorato a tantissime coreografie e poi grazie al format è nato l’amore per Andreas Muller.

Un amore che fin da subito ha attirato parecchie critiche per via della differenza d’età – Veronica Peparini è più grande del compagno di Amici di ben 25 anni – ma la relazione tra i due procede ormai da tempo a gonfie vele con una convivenza ben avviata.

Amici 22: chi ci sarà nella nuova edizione

Anche se di annunci ufficiali a riguardo non ne sono stati fatti, giorno dopo giorno emergono nuove indiscrezioni sulla composizione del corpo docente della prossima edizione. Per una Peparini che lascia ci sarà un Emanuel Lo che entra.

Per il resto, resterebbero confermatissimi per la danza Raimondo Todaro e Alessandra Celentano. Novità anche dal lato canto: pare proprio che Anna Pettinelli sia già fuori dai giochi, mentre resterà Rudy Zerbi accompagnato dalla stessa Cuccarini e probabilmente da Arisa e Michele Bravi.