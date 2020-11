Amici, Andreas nella bufera: “Si è montato con la Peparini”, la risposta

Il ballerino è finito al centro delle polemiche per una risposta data a una ragazza che ha offeso il suo cane: lui ha deciso di rispondere alle critiche, anche quando è stata tirata in ballo Veronica

È scoppiata la bufera su Andreas Muller in queste ore, tutto a causa di una sua risposta a una fan. O forse non era una fan, ma comunque una ragazza che ha fatto un commento poco carino verso il cane di Andreas. Il ballerino infatti ha ricevuto una risposta poco carina quando ha pubblicato la foto del suo cane. Una ragazza si è presa la briga di rispondere solo per scrivere “bruttissimo” e mettere tante, ma davvero tante, emoji che esprimono vero disgusto. Insomma, un commento decisamente poco carino verso il cucciolo.

Andreas non ha preso bene questo commento e ha deciso di postare lo screenshot nelle sue stories e di rispondere pubblicamente. Senza nascondere il nome dell’autrice del commento. Il ballerino, che ha lasciato Amici, ha scritto: “Poraccia, lei merita più di te di stare al mondo”. Questa risposta non è piaciuta a tantissima gente che ha iniziato a replicare per far notare ad Andreas di avere esagerato.

In tanti infatti hanno ritenuto la risposta verso questa ragazza un po’ troppo diretta e dura. Qualcuno ha sostenuto, con un tweet, che Andreas non avrebbe dovuto alzare così tanti i toni per un commento fatto al suo cane, perché l’offesa non era diretta a sua madre. Ovviamente questo ha poco a che fare con la reazione di una persona, perché i cani sono a tutti gli effetti considerati parte della famiglia da chi li ama. Ma nello stesso tweet c’è anche scritto: “Da quando sta con la Peparini si è montato troppo”.

Questa ragazza ha aggiunto ancora di seguire da tempo Andreas e che ultimamente lo trova cambiato. Il cambiamento è coinciso, secondo questa ragazza, con l’inizio della relazione con Veronica. Andreas ha pubblicato questo tweet tra le sue stories e anche in questo caso non se ne è stato in silenzio. Il ballerino ha fatto notare quanto le persone che navigano sui social spesso siano frustrate. E ha precisato che il suo cane non è meno importante di un altro componente della sua famiglia. Poi ancora: “Se difenderlo implica il fatto che io mi sia montato la testa, beh allora siamo proprio arrivati alla frutta”.

Questa risposta non è servita a placare gli animi, perché sono arrivati tanti altri commenti contro Andreas. Lui ha risposto ad alcuni di questi, poi si è sfogato parlando in alcuni video. Andreas ha spiegato qual è il nocciolo della questione: lui non penserebbe mai di fare un commento brutto in risposta a un’altra persona. Insomma, lui non crede di aver sbagliato difendendo il suo cane e ha voluto dimostrare che la gente spesso è cattiva verso gli altri senza un perché, ma solo per il gusto di esserlo.