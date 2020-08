Amici Andreas e Veronica, forti offese: interviene il figlio di lei

Andreas Muller e Veronica Peparini di nuovo vittime degli haters! Sono diversi i commenti negativi che è possibile notare sotto gli ultimi post condivisi dalla coppia su Instagram. In particolare, alcuni utenti si sono accaniti contro di loro attraverso due foto condivise dal ballerino di Amici di Maria De Filippi. Parole molto forti, che potrebbero fare male a chi le legge. In effetti gli haters non si rendono affatto conto di poter toccare in modo molto importante le persone interessate, in questo caso Andreas e Veronica. Scendendo nel dettaglio, gli haters continuano a criticarli che la loro differenza d’età. C’è chi, addirittura, ironizza sul fatto che Veronica sembri la madre del Muller. Ricordiamo che i due hanno 26 anni di differenza, che però non rappresenterebbero alcun problema. Di fronte a queste offese, ovviamente i fan hanno subito preso le difese della coppia. Sono davvero tantissimi gli utenti che sono corsi per sostenere e appoggiare i due innamorati. Ed ecco che a difendere il loro amore ci pensa ora anche una persona importantissima per la Peparini, suo figlio.

Amici, Andreas Muller e Veronica Peparini: gli haters offendono la coppia e interviene il figlio di lei

Il figlio di Veronica Peparini non perde tempo e difende immediatamente l’amore che sua madre prova nei confronti di Andrea e viceversa. Il ragazzo, ormai adolescente, si intromette in una forte discussione tra fan e haters della coppia. In particolare, Daniele scrive “tes..a di ca..o” a chi sta commentando negativamente la storia d’amore di Veronica e Andreas. Non solo, il giovane concorda pienamente con una fan che parla di invidia. Qualcuno chiede poi se Daniele sia appunto il figlio della Peparini e lui conferma: “Se la sto difendendo ci sarà un motivo no?” Probabilmente il ragazzo non è riuscito a sopportare determinati commenti negativi e offensivi nei confronti della madre.

Andreas e Veronica, il loro amore è sempre più forte

Non tollerando le parole offensive degli haters, il figlio della Paparini decide di intervenire, in modo decisamente inaspettato. Insieme a lui tantissimi fan si scagliano contro chi offende pubblicamente la storia d’amore di Andreas e Veronica. Brutte parole quelle che si leggono sul social, ma fortunatamente la coppia è sempre più innamorata e riuscirà ad allontanare il cattivo pensiero degli haters.