Amici, Andreas e il bigliettino lasciato da Stash: l’aneddoto mai raccontato

I due ex allievi hanno partecipato alla prima puntata della nuova edizione per festeggiare i 20 anni della scuola di Maria De Filippi. L’aneddoto del ballerino a distanza di anni

Oggi è andata in onda la prima puntata di Amici 20 e in studio c’è stata una grande sorpresa. Maria De Filippi ha deciso di invitare delle vecchie glorie della scuola per festeggiare i vent’anni del programma. Ci sono stati tanti filmati che hanno ripercorso i tanti anni della scuola, partendo dalla prima edizione in cui la scritta sulle felpe era Saranno Famosi. Diventato poi Amici. Tra i presenti dietro ai banchi, in attesa dei nuovi allievi, c’erano anche Andreas Muller e Stash dei The Kolors. Proprio loro due sono diventati protagonisti di un aneddoto che ha colpito il pubblico.

Gli allievi ammessi ad Amici 20 hanno scelto di volta in volta il banco in cui sedersi. Il Big che lo occupava scendeva al centro dello studio, ripercorrendo il percorso nella scuola e dando consigli al nuovo concorrente. La ballerina Giulia ha scelto di prendere il banco di Andreas Muller. Il ballerino ha quindi fatto l’in bocca al lupo alla nuova allieva e ha rivelato anche l’aneddoto del bigliettino lasciato da Stash nell’armadietto. A quanto pare, quando Andreas è arrivato nella scuola e ha scelto il suo armadietto nello spogliatoio degli uomini ha trovato la bella sorpresa. Aprendo l’armadietto, infatti, ha trovato un bigliettino di Stash. Il cantante lo aveva lasciato mesi prima, quando è finita la sua edizione. Questo il racconto di Andreas:

“Dopo averlo aperto c’era un bigliettino del caro Stash con scritto: ‘Caro concorrente di Amici, questo armadietto mi ha portato fortuna e spero la porti anche a te'”.

I The Kolors hanno partecipato alla 14esima edizione e hanno vinto. Andreas è arrivato nella scuola l’anno dopo, ma è stato costretto ad abbandonare a un passo dal Serale a causa di un infortunio. Poi è tornato di nuovo l’anno successivo e vincendo la 16esima edizione. Per questo Andreas ha raccontato del bigliettino di Stash: con il passaggio del banco ha voluto a sua volta augurare buona fortuna a Giulia.

Ma c’è stato un altro momento molto tenero nella puntata di oggi e simile al bigliettino di Stash ad Andreas. Giordana Angi infatti ha lasciato nel cassetto del banco in cui era seduta un portachiavi che a lei ha portato molta fortuna, sperando la porti anche al nuovo allievo di quel banco. Tutti questi racconti di scambi di messaggi e di portafortuna tra vecchi e nuovi allievi hanno emozionato molto i fan di Amici.