Amici, un amato vincitore fa il tifo per LDA: “Mi piace tanto, e poi…”

A tutti piace LDA di Amici 21, pure a chi ha partecipato prima di lui al talent show di Maria De Filippi! Se il giovane è entrato nella scuola con il timore di essere ricordato solo come “il figlio di Gigi D’Alessio“, a distanza di pochi mesi si può già dire che quel timore ha ragione di svanire. Luca è riuscito a farsi apprezzare non solo come cantautore ma anche come persona. Il suo Disco D’Oro è stato il primo di questa edizione, per cui è chiaro che sia tra i preferiti del pubblico. Inoltre adesso che gli allievi si sono conosciuti meglio e sono più a loro agio in casetta cominciano a saltare fuori virtù di altro tipo, oltre al canto e al ballo.

LDA è uno dei mattatori della 21esima edizione, è spiritoso e divertente e questo conquista sempre il pubblico. Si è preso la scena al punto che non è più lui il figlio di Gigi, ma è Gigi D’Alessio a essere il papà di LDA, come è stato presentato anche ad Amici. C’è anche un ex vincitore del talent show che fa il tifo per lui, oltre a una buona fetta di pubblico. Si tratta di Alberto Urso, che in una intervista a SuperGuida Tv ha detto chiaramente che gli piace molto Luca. Hanno domandato ad Alberto se sta seguendo la nuova edizione e chi lo ha colpito degli allievi di canto. Quindi Alberto ha risposto senza girarci troppo intorno:

“Tifo per LDA anche se sono tutti bravi. LDA mi piace tanto poi è il figlio di Gigi D’Alessio che per me è un fratello, uno zio più che altro faccio. Io tifo per lui”

Sarà LDA il vincitore di Amici 21? Troppo presto per scoprirlo, manca ancora qualche mese all’inizio del Serale e poi si potranno fare i primi bilanci. Il percorso insomma è ancora lungo, anche perché quest’anno il talent è cominciato a settembre anziché a novembre. Due mesi in più di lezioni e di trasmissione, ma anche due mesi in più in cui gli allievi possono rischiare di uscire.

Alberto Urso tifa per LDA ad Amici 21 e svela nuovi progetti

Alberto non ha parlato solo di LDA nell’intervista. Il cantante ha rivelato di non aver presentato nessun brano per il Festival di Sanremo quest’anno e che anche lì farà il tifo per gli ex di Amici, tra cui Sangiovanni e Aka7even. Infine, Alberto Urso ha parlato dei suoi progetti futuri: